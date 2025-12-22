Neno Belan o 40 godina karijere, obitelji, Božiću i poklonu koji se ne zaboravlja

Četrdeset godina glazbe, emocija i pjesama koje se prenose s generacije na generaciju. Neno Belan nastupio je u Krešimirovu gradu. Našem Hrvoju Kroli govorio je o karijeri dugoj četiri desetljeća, obitelji, Božiću, novim pjesmama i zašto danas, više nego ikad, zna da mu se srce smije.

Šibenski advent ove je godine donio posebnu toplinu. Na pozornicu je stigao vlasnik hitova čije pjesme već desetljećima spajaju ljude, gradove i generacije. Iako advent mnogima znači usporavanje, za glazbenike je to najintenzivniji dio godine.

''Dvanaesti mjesec je najzaposleniji u godini. Adventi su svuda, svi gradovi traže programe. Mi sviramo praktički svaki drugi dan. Čeka nas i veliki koncert u Areni Varaždin, s velikom produkcijom, orkestrom Zorica Kondža gost'', najavio je Neno.

Četrdeset godina karijere zaista zvuči impresivno. Ali Belan na to gleda jednostavno.

''Einstein je bio u pravu – vrijeme je relativno. Istovremeno je i proletilo, kao prošlo je 40 godina, a opet kad počnem razmišljati što se sve dogodilo, mogao bi danima pričat. Ne bi ništa mijenjao na tom putu, nisam ja poznat da mijenjam. To je sve sa neba dirigirano tako da kako je trebalo biti tako je i bilo''.

Rijeka snova, Stojim na kantunu, Dotakni me usnama, Bambina, samo su neke od pjesama upisane u hrvatsku glazbenu povijest. Najveća potvrda tog trajanja došla je pred rasprodanom zagrebačkom Arenom. Pogled s pozornice koji, kaže, nikad neće zaboraviti.

''Vidio sam generacije od osam do osamdeset i osam godina kako pjevaju refrene. Puno tih mladih ljudi se nije ni rodilo, ne da se nisu rodili nego sam ja 20 godina prije na napisao te pjesme, a one su tu, žive i idu dalje. I nekako imam osjećaj da je moj život ispunio svrhu i kako pjevam u svojoj pjesmi - srce mi se smije''.

Kad se svjetla pozornice ugase, dolazi ono najvažnije, obitelj. Božić je, kaže, vrijeme kada se svi ponovno okupe i napune baterije.

''Božić je obiteljska tradicija. U Splitu sam uvijek u maminom stanu, kući, svi živimo u raznim gradovima i to je prigoda da stvarno provedemo zajedničko vrijeme''.

A pokloni? Oni su, priznaje Splićanin s riječkom adresom, sporedni. Jer smisao blagdana ne mjeri se cijenom, nego smijehom za stolom.

''Veliki sam kampanjac, ne što ne bi, ali meni Božić nije nadmetanje tko će skuplji poklon donijeti. Nego mi je bitno zajedništvo, obitelj, druženje. Skromno. Mama uvijek nešto skuha, smijemo se, pričamo''.

U karijeri se nagledao različitih poklona i susreta s publikom. No, jedna simpatična molba vraća nas u vrijeme kada su kazete bile glazbeni standard, a obožavatelji pisali pisma s vrlo konkretnim željama.

''Jedna je napisala ja volim vašu glazbu i ako mi možete poslati jednu vašu kazetu ali i kazetofon haha To mi je ostalo u glavi''.

U svijetu u kojem su granice privatnog i javnog sve tanje, Belan je ostao dosljedan sebi, poznat po pjesmama, a ne po skandalima.

''Želim da me ljudi pamte po mom radu i pjesmama. Ne bi htio sada nikoga prozivat ali ko nema pjesme onda mu je u interesu da bude u medijima i da prezentira neke stvari koje ne bi trebale biti u medijima. Ja nisam poklonik toga. Imam svoj dio života samo za sebe i mislim da tako treba biti. Jedan moj mali kutak svemira samo za mene''.

A želje su, nakon svega, jednostavne.

''Svima puno zdravlja. Zdravlje je najvažnija stvar u životu. I druženja s ljudima koji znače u životu. I puno dobre glazbe''.

Četiri desetljeća nakon prvih akorda, Neno Belan i dalje pjeva s istom iskrom u očima. Jer dokle god publika pjeva s njim, a pjesme nalaze put do novih generacija – glazba ne stari. Ona samo traje.

