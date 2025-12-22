Zaručila se naša bivša misica! Emotivni trenutak zabilježila je na društvenim mrežama

Bivša Miss Universe Hrvatske Andrea Erjavec objavila je na društvenim mrežama kako se zaručila za partnera Mateja Stojanovića.

Hrvatska Miss Universe iz 2023. godine Andrea Erjavec pohvalila se na Instagramu zaručničkim prstenom.

Kako je otkrila na društvenim mrežama, lijepa Ličanka zaručila se za dugogodišnjeg partnera Mateja Stojanovića. U opis fotografije samo je stavila emotikone crvenog, bijelog i plavog srca.

Andrea Erjavec Foto: PR

Andrea Erjavec - 5 Foto: promo foto

Andrea Erjavec - 6 Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo pjevač čiji je božićni singl veliki hit u Hrvatskoj, imao je 74 godine

Par je povodom zaruka primio mnoge čestitke, među kojima su i Mia Rkman, Laura Gnjatović, Ivana Mišura Vlaović i Zrinka Ćorić.

Galerija 26 26 26 26 26

Andrea Erjavec - 4 Foto: PR

Andrea Erjavec - 1 Foto: miss Universe Hrvatske/PR

Miss Universe 2023. Andrea Erjavec - 4 Foto: Cropix

Andrea, koja je u vrijeme svog mandata kao Miss Universe Hrvatske bila apsolventica predškolskog obrazovanja, predstavljala je Hrvatsku na svjetskom izboru u Salvadoru, no nije ušla među prvih 20. Zanimljivo, to joj nije bio prvi susret s izborom za Miss Universe Hrvatske - naime, natjecala se i 2020. godine, a tada je osvojila titulu druge pratilje.

Kako je izgledao njezin nacionalni kostim, pogledajte OVDJE.

Andrea je jedna od onih koje su upoznale sadašnjeg američkog predsjednika, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Ovaj božićni hit ne bi postojao bez oduzete vozačke dozvole i jedne posebne vožnje kući za Božić

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Klingor podijelila emotivne prizore s kćerina 18. rođendana: "Blagoslovljeni smo!"

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić nakon finala Supertalenta odlučila se na drastični rez!

Pogledaji ovo Celebrity Zanosna Velolučanka blistala je na domjenku, a za osmijeh je bilo zaslužno poznato lice iz njezine blizine!