Ne viđamo ih često ovako! Intimni trenuci Đokovića i supruge nisu promaknuli kamerama

U pauzi od terena, Novak i Jelena razmjenjivali su nježnosti na tribinama, a fotografi su sve zabilježili.

Srpska teniska legenda Novak Đoković predah od sportskih obveza odlučio je iskoristiti na najljepši mogući način – u društvu svoje obitelji.

Slavni sportaš sa suprugom Jelenom i djecom stigao je u Milano, gdje su zajedno pratili događanja na Zimskim olimpijskim igrama.

Novak Đoković, Jelena Đoković Foto: Profimedia

Fotografi su ih snimili na tribinama, a pažnju su privukli zbog nježnih trenutaka koje su supružnici razmjenjivali. Novak i Jelena djelovali su opušteno i nasmijano, odjeveni u ležerne, usklađene kombinacije neutralnih tonova. U jednom trenutku uhvaćeni su kako se drže za ruke i razmjenjuju osmijehe, dok je Jelena nježno naslonila glavu na Novakovo rame. Kamere su zabilježile i trenutak kada su razigrano isprepleli prste, potpuno zaokupljeni jedno drugim.

Novak Đoković, Jelena Đoković Foto: Profimedia

S nekoliko prizora pohvalio se i na društvenim mrežama.

Ovaj obiteljski izlazak još je jednom potvrdio da Novak, unatoč brojnim profesionalnim uspjesima, najviše cijeni vrijeme provedeno s najmilijima.

