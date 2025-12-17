Znate li što je zapravo ljubav? Provjerite u kviz o priči bez koje ne prolaze blagdani

Testirajte svoje znanje o jednom od najvoljenijih božićnih filmova uz naš kviz.

Već godinama slovi kao jedan od najomiljenijih blagdanskih filmova, a mnogima je ''Zapravo ljubav'' nezaobilazan dio prosinačke tradicije.

Spoj romantike, britanskog humora i upečatljivih likova čini ovu toplu priču pravim klasikom koji se rado gleda iz godine u godinu.

Ako mislite da film poznajete bolje od drugih, testirajte svoje znanje u kvizu koji smo vam pripremili – i saznajte koliko zapravo pamtite detalja!

Tko ima više ponosa, tko predrasuda, a tko znanja? Provjerite u kvizu OVDJE o svjetski popularnoj priči.

