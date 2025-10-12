Da se naježiš od glave do pete! Stotine obožavatelja ujedinilo se u Australiji uz pjesme Halida Bešlića

Halid Bešlić ispraćen je pjesmom i emocijama i u Australiji, gdje su se stotine ljudi okupile u Melbourneu i Sydneyu, dok se slična okupljanja najavljena i u brojnim gradovima Hrvatske.

Stotine ljudi okupile su se u Australiji kako bi odale počast Halidu Bešliću, kralju narodne glazbe, čija je smrt duboko potresla regiju i iseljeništvo.

Melbourneom su odjekivali stihovi pjesme "Pamtit ću te cijelog života", dok su emocije ispunile ulice.

Slično je bilo i u Sydneyu, gdje je glumac Enis Bešlagić podijelio video okupljanja uz riječi: "Sydney je već počeo, hvala vam."

Na snimkama se vidi kako okupljeni pjevaju Halidovu pjesmu "Prvi poljubac", pokazujući koliko je njegova glazba ostavila neizbrisiv trag, bez obzira na granice.

Halid Bešlić Foto: Nenad Opacak / CROPIX

Bešlagić je ranije na Instagramu objavio i popis gradova u Hrvatskoj u kojima će se također održati okupljanja u Halidovu čast. Tako će se u 17 sati fanovi okupiti u Rijeci ispred Radija Rijeka, u Osijeku na Trgu Ante Starčevića, u Sisku na Kupalištu Zibel te u Poreču na Trgu Slobode.

Halid Bešlić, Enis Bešlagić Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

