Znate li zašto Halid 2009. godine nije održao i treći koncert u Areni Zagreb?

Otkriveno je zašto Halid Bešlić 2009. godine nije održato i treći koncert u Areni Zagreb.
Samir Kadirić, harmonikaš i glazbeni producent te dugogodišnji suradnik i prijatelj Halida sad je otkrio da ih je mogli biti i više, ali Bešlić to nije htio.
Halid Bešlić - 2 Foto: Dario Horvat
Halid Bešlić Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX
"Mi smo mogli prodati pet Arena u Zagrebu, ali Halid nije htio. Nismo mogli izbjeći taj drugi, ali glatko smo mogli ići dalje kakva je euforija bila, no Halid je bio preinteligentan čovjek. On se uvijek predstavljao kao da je tesar, a imao je znanje dva doktora znanosti. Ja znam što je on imao u sebi, samo što nikad to nije potencirao", ispričao je Kadirić za Vijesti.ba.
Kako je pojasnio, Bešlić je zaustavio tada svoj menadžment da otvore i nove koncertne datume jer je smatrao da bi to bilo previše i da bi time podcijenio sve ostale kolege.
Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL
Halid Bešlić Foto: Instagram
Podsjetimo, Halid je u Areni trebao nastupati i ove godine 20. prosinca. Ipak, fanovi ne žele da se taj koncert otkaže već imaju drugu ideju. Više pročitajte OVDJE.
Sutra se diljem Hrvatske u 17h okupljaju građani u čast Halida, u kojim će se gradovima održati okupljanja pogledajte OVDJE.
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 8 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Ovo je posljednja snimka Halida i njegove supruge Sejde, pogledajte ju OVDJE.
