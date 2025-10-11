Važna informacija: Promijenjena je lokacija okupljanja za Halida Bešlića u Zagrebu

U čast Halida Bešlića diljem regije i svijeta ove nedjelje okupit će se građani, u Zagrebu to ipak neće biti kod HNK.

Glumac Enis Bešlagić pokrenuo je inicijativu da se u nedjelju, 12. listopada, u gradovima organiziraju okupljanja u čast Halida Bešlića.

Inicijativi su se odabrali brojni gradovi diljem regije i svijeta, među kojima i glavni grad Hrvatske, Zagreb.

Halid Bešlić, Enis Bešlagić Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Prvotno je bilo objavljeno da će se okupljanje odviti ispred HNK, no to je sada promijenjeno.

''Dogodit će se na Zrinjevcu, a ne ispred HNK sutra 17-19h.... Ja ću sa svojom harmonikom povesti ljude da na dostojanstven način odamo počast velikanu. Iz tehničkih razloga se neće moći održati ispred HNK tako da je lokacija Zrinjevac'', rekao nam je glazbenik Samir Nurkić.

Halid Bešlić - 2 Foto: Dario Horvat

Halid Bešlić - 1 Foto: Dario Horvat

Koji su se ostali gradovi pridružili inicijativi pogledajte OVDJE.

Halidu su na ovaj način počast već odali njegovi Sarajlije. Prizore pogledajt OVDJE.

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 5 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ovo je posljednja snimka Halida i njegove supruge Sejde, prizore koji sada slamaju srce pogledajte OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

