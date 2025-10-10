Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću

Hrvatska pjeva za Halida Bešlića u nedjelju, Enis Bešlagić podijelio je u kojim gradovima.

Smrt kralja narodne glazbe, Halida Bešlića, zavila je cijelu estradu u crno.

Od njega se danima opraštaju brojni prijatelji i kolege, a Enis Bešlagić sada je pozvao ljude da u nedjelju, 12. listopada, u svojim gradovima organiziraju okupljanje u čast glazbeniku.

Halid Bešlić, Enis Bešlagić Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Inicijativi su se odabrali brojni gradovi diljem regije i svijeta, a Enis je objavio u kojim će se gradovima Hrvatske pjevati za Halida.

Bit će to Zagreb, Poreč, Sisak, Osijek i Rijeka. Svi će se okupiti od 17h, a informacije o lokacijama potražite u nastavku.

Hrvatska za Halida - 5 Foto: Instagram

Hrvatska za Halida - 4 Foto: Instagram

Hrvatska za Halida - 3 Foto: Instagram

Hrvatska za Halida - 2 Foto: Instagram

Hrvatska za Halida - 1 Foto: Instagram

Halidu su na ovaj način počast već odali njegovi Sarajlije. Prizore pogledajt OVDJE.

Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

OVDJE pogledajte kakvu su odluku sarajevski taksisti donijeli zbog Halida.

Halid Bešlić - 1 Foto: Dario Horvat

Halid Bešlić - 2 Foto: Dario Horvat

Proglašen je i Dan žalosti za Halida Bešlića, OVDJE saznajte kad će se održati.

Poznati svi detalji pogreba Halida Bešlića, tužna povorka proći će kroz centar Sarajeva. Više pročitajte OVDJE.

