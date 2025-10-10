Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću

Hrvatska pjeva za Halida Bešlića u nedjelju, Enis Bešlagić podijelio je u kojim gradovima.
Smrt kralja narodne glazbe, Halida Bešlića, zavila je cijelu estradu u crno.3 vijesti o kojima se priča ''Djelujem iz sjene...'' Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca imamo i datum Jedan od najtraženijih pjevača u regiji stiže u zagrebačku Arenu: ''Bit će to večer ispunjena emocijama'' preslatko! Hercegovka koju regija obožava pokazala kako je suprug dočekao nju i sinčića iz rodilišta!
Od njega se danima opraštaju brojni prijatelji i kolege, a Enis Bešlagić sada je pozvao ljude da u nedjelju, 12. listopada, u svojim gradovima organiziraju okupljanje u čast glazbeniku.
Halid Bešlić, Enis Bešlagić Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Inicijativi su se odabrali brojni gradovi diljem regije i svijeta, a Enis je objavio u kojim će se gradovima Hrvatske pjevati za Halida.
Pogledaji ovo Celebrity Udala se s 21 godinom, a onda sve iznenadila objavom da je postala majka
Bit će to Zagreb, Poreč, Sisak, Osijek i Rijeka. Svi će se okupiti od 17h, a informacije o lokacijama potražite u nastavku.
Hrvatska za Halida - 5 Foto: Instagram
Hrvatska za Halida - 4 Foto: Instagram
Hrvatska za Halida - 3 Foto: Instagram
Hrvatska za Halida - 2 Foto: Instagram
Hrvatska za Halida - 1 Foto: Instagram
Halidu su na ovaj način počast već odali njegovi Sarajlije. Prizore pogledajt OVDJE.
Fanovi Halida Bešlića u Sarajevu - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL
OVDJE pogledajte kakvu su odluku sarajevski taksisti donijeli zbog Halida.
Halid Bešlić - 1 Foto: Dario Horvat
Halid Bešlić - 2 Foto: Dario Horvat
Proglašen je i Dan žalosti za Halida Bešlića, OVDJE saznajte kad će se održati.
Pogledaji ovo Celebrity Dirljiva priča Seje Sexona o Halidu dokaz je kakav je bio čovjek: ''Još je rat trajao...''
Poznati svi detalji pogreba Halida Bešlića, tužna povorka proći će kroz centar Sarajeva. Više pročitajte OVDJE.
Galerija 24 24 24 24 24
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Internetom se proširila neugodna snimka folk-zvijezde i njene kćeri
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Omiljena glumica nekad je nosila modni detalj kojeg mnogi roditelji brane svojoj djeci
Pogledaji ovo Celebrity Je li otišla predaleko? Golišave fotke Bieberove supruge prikupile hrpu kritika