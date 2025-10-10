Dirljiva priča Seje Sexona o Halidu dokaz je kakav je bio čovjek: ''Još je rat trajao...''

O Halidu Bešliću njegovi kolege imaju samo riječi hvale, a njegova smrt potresala je cijelu regiju.

Regija tuguje za legendom narodne glazbe - Halidom Bešlićem, jednim od najvoljenijih izvođača s ovih prostora. Vijest o njegovoj smrti pogodila je obožavatelje, kolege i prijatelje koji se danima opraštaju od njega.

Dok društvene mreže preplavljuju poruke tuge i zahvalnosti, u javnost izlaze i dirljive priče koje najbolje pokazuju kakav je Halid zapravo bio čovjek. Upravo jednu takvu ispričao je bosanskohercegovački glazbenik Sejo Sexon.

''Sjetio sam se jednog događaja iz Stuttgarta. Još je rat trajao i kaže mi Halid: ''Sejo, pozvao bih te kući, ali ne mogu, 20 mi je izbjeglica u stanu''. Prije nekih godina, mi se opet sretnemo. Kaže mi: ''Čudne se neke stvari događaju. Gdje god dođem, imam rasprodanu dvoranu. Hajde Sarajevo, Zagreb, Beograd'', kaže: ''Ali tisuće ljudi mi dolaze u Varaždin, Bjelovar, u neka mala mjesta. Svugdje su mi krcate dvorane. Ne znam zašto''. Ja kažem: ''Halide, sjećaš li se onih 20 izbjeglica u Stuttgartu?''. Kaže on: ''Pa sjećam se, zašto?''. Kažem: ''Pa eto, zato. Zato ti ljudi dolaze, jer si dobar čovjek'', ispričao je za FTV autor i producent, osnivač i Zabranjenog pušenja.

Na kraju su ga svladale emocije pa je plačnim glasom poručio da ne može više govoriti.

Zabranje pušenje odalo je počast kralju narodne glazbe i na društvenim mrežama. Objavili su isječak iz filma ''Svjetla Sarajeva''.

"Čovjek se nikada ne može umoriti od dobrih ljudi. - Dame i gospodo, kralj Halid Bešlić (1953-2025). Kada ''hvala'' postane premala riječ i ne može prenijeti emociju", napisali su.

