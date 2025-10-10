Je li otišla predaleko? Golišave fotke Bieberove supruge prikupile hrpu kritika

Hailey je na Instagramu objavila nekoliko fotografija kojima je promovirala svoj brend, ali se ta objava nije svidjela svima.

Poduzetnica i supruga Justina Biebera, Hailey Bieber, podigla je temperaturu na društvenim mrežama novim fotkama.

Na fotografijama Hailey pozira samo u crnom donjem rublju, bez filtera i previše glamura.

Na jednoj od fotografija leži na krevetu s maskicama ispod očiju, dok u drugima zavodljivo pozira, držeći jastuk s logom svog beauty brenda ''Rhode''.

Komentari su se nizali jedan za drugim, ali nisu svi bili oduševljeni njezinim pothvatom.

''Ti si tako prekrasna'', ''Najljepša mama na svijetu'', ''I prije si bila savršena, ali sada si zadivljujuća'', ''Opsjednut sam tobom'', ''Predivna si'', ''Zar nije prekrasna'', dio je pohvala.

''Jedini način da se nešto proda danas je izgleda biti polugol. Ovaj svijet je odvratan'', ''Je li zaista potrebno objaviti fotke u donjem rublju samo da bi prodala torbu i maskice za područje oko oči'', ''Ovi prizori govore koliko žudi za pažnjom'', ''Kao da prodaje bikini, a ne proizvode za ljepotu'', dio je kritika s Instagrama.

