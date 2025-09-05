Jedan gumb na odvažnoj kombinaciji zamalo je koštao ovu ljepoticu modnog peha

Hailey Bieber paparazzi su snimili tijekom večernjeg izlaska.

Slavna manekenka i supruga pjevača Justina Biebera, Hailey Bieber, uputila se u klub Twenty Two na Manhattanu odjevena u kombinaciju koja je na prvi pogled izgledala jednostavno, ali je u trenu postala glavna tema večeri.

Hailey je nosila crne satenske hlače visokog struka i smaragdnozelenu satenastu košulju, no ono što je privuklo najviše pažnje bio je način na koji ju je nosila – zakopčala ju je samo jednim gumbom.

Hailey Bieber

Zbog toga je gotovo cijeli goli torzo ostao u prvom planu, a u jednom trenutku košulja se pomaknula toliko da je Hailey morala rukom pridržati tkaninu kako bi spriječila da joj grudi potpuno izlete pred objektivima brojnih fotografa.

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Unatoč maloj modnoj drami, sve je završilo bez većeg incidenta, a Hailey je ponovno pokazala zašto je smatraju jednom od najutjecajnijih modnih ikona današnjice.

Hailey Bieber

Justin i Hailey Bieber

Justin Bieber i Hailey Baldwin

Justin Bieber i Hailey Baldwin

