Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika

Fotografi su snimili Vladu Kalembera na otvaranju izložbe u Zagrebu, a društvo mu je pravio sin Darian.

U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvorena je izložba ''Patide II'' poznatog glazbenika i slikara Silvestra Dragoje Somija, a događaj je privukao brojne uzvanike.

Posebnu pažnju privukao je Vlado Kalember, koji je u izlazak poveo svog sina Dariana.

Vlado Kalember, Darian Kalember Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako se Kalember rijetko pojavljuje na društvenim događanjima sa sinom, ovoga puta odlučili su zajedno uživati u kulturnom večernjem izlasku. Njihova povezanost, kao i očita fizička sličnost, izazvale su brojne komentare prisutnih.

Vlado Kalember sa sinom Foto: Darko Tomas / CROPIX

Naš glazbenik nasljednika je dobio u braku s violončelisticom Anom Rucner, a on se kao i slavni roditelji prepustio svijetu glazbe.

Vlado Kalember i Ana Rucner - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Vlado Kalember i Ana Rucner Foto: Minche/Cropix

Za naš IN magazin dao je i prvi televizijski intervju, a pogledati ga možete OVDJE.

Ana Rucner sa sinom - 1 Foto: Boris Ščitar

Ana Rucner sa sinom Foto: Marko Prpic/PIXSELL

