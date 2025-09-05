Tko će naslijediti Armanijevo bogatstvo vrijedno više od 12 milijardi dolara?

Talijanski dizajner još je 2016. godine jasno odredio kome će pripasti njegovo nasljedstvo nakon njegove smrti. Nije se ženio, niti je imao djecu.

Giorgio Armani, jedna od najpoznatijih modnih ikona preminuo je u 92. godini, samo nekoliko tjedana prije velike proslave 50. obljetnice brenda planirane na Tjednu mode u Milanu.

Armani je bio poznat kao radoholičar koji je osobno sudjelovao u svakom segmentu svog carstva – od dizajna do organizacije revija, piše Daily Mail. Njegova kompanija godišnje je ostvarivala oko 2,7 milijardi dolara prihoda, dok se vrijednost cijelog modnog imperija procjenjuje na više od 12,1 milijarde dolara. U njega se ubrajaju odjeća, modni dodaci, namještaj, parfemi, kozmetika, pa čak i knjige, cvijeće i čokolade.

Nakon njegove smrti javnost se pita tko će naslijediti ovo golemo bogatstvo i kontrolu nad brendom. Armani se nikada nije ženio i nije imao djece, ali je još 2016. jasno odredio pravila nasljedstva u statutima kompanije. U kolovozu prošle godine za Financial Times otkrio je da želi da njegovi nasljednici budu kombinacija obitelji i bliskih suradnika.

Prema medijskim izvještajima, šest nasljednika podijelit će kontrolu nad brendom: njegova sestra Rosanna, dvije nećakinje i jedan nećak koji već imaju visoke pozicije u tvrtki, dugogodišnji suradnik i partner Leo Dell’Orco te zaklada kojoj je Armani bio posvećen.

Posebno mjesto u toj priči ima Dell’Orco, koji već desetljećima vodi muške kolekcije za sve Armani linije – od Giorgio Armani do Emporio Armani i Armani Exchange. Bio je Armanijeva desna ruka, a mnogi ga smatraju i članom obitelji. Njih dvojica živjeli su zajedno godinama, a iako nikada nisu javno definirali svoju vezu, Armani je u svojoj biografiji iz 2022. otkrio koliko mu Dell’Orco znači.

''Njegovo pravo ime je Pantaleo...On je osoba kojoj sam povjerio svoje najintimnije misli, privatne i poslovne, a koje je on uvijek čuvao s najvećom diskrecijom'', napisao je Armani u knjizi.

Modni dizajner je još za života naglasio da želi da prijelaz bude postupan i miran, bez naglih prekida i prevrata.

''Moji planovi za nasljedstvo sastoje se od postupnog prijenosa odgovornosti na one koji su mi najbliži – obitelj, Lea Dell’Orca i cijeli moj radni tim. Volio bih da taj prijelaz bude organski, a ne trenutak raskida'', izjavio je Armani.

Na taj način jasno je dao do znanja da njegovo nasljeđe neće pripasti samo jednoj osobi, već timu ljudi kojima je najviše vjerovao – obitelji i najbližim suradnicima.

