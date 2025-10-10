Znate li tko je ovo? Publika je obožava još od hit-serije devedesetih!

Fanovi televizijskih serija u novoj sezoni serije "Monstrumi" su prepoznali Laurie Metcalf, koja je mnogima poznatija kao Jackie Harris iz "Roseanne" i Mary Cooper iz "Teorije velikog praska".

Na Netflix je stigla treća sezona serije "Monstrumi", koja je posvećena zločinima serijskog ubojice Eda Geina. Radnja je smještena u pedesetima, a glavna uloga je pripala Charlieju Hunnamu. Međutim, osim zvijezde serije "Sinovi anarhije", fanovi televizijskih serija prepoznat će još jednu osobu koju su u više navrata imali prilike gledati.

U pitanju je Laurie Metcalf, koja u seriji tumači ulogu Edove majke Auguste Gein, fanatične vjernice koja je prezirala njegovog oca alkoholičara, no nije se rastala zbog religijskih uvjerenja.

Laurie Metcalf - 15 Foto: Profimedia

Laurie Metcalf - 13 Foto: Profimedia

"Odrastao sam u Chicagu baveći se kazalištem, tako da je ona nešto najbliže kazališnoj božici što zapravo postoji u stvarnom životu. Vaš posao je puno lakši kada dobijete nekoga poput nje", izjavio je kreator treće sezone Ian Brennan, kazavši kako je Metcalf bila isključivi izbor za ovu ulogu, a fanovi na društvenim mrežama su se oduševili.

Laurie Metcalf - 7 Foto: Profimedia

Laurie Metcalf - 3 Foto: Profimedia

Laurie Metcalf - 5 Foto: Profimedia

"Laurie Metcalf - O moj Bože", "Laurie Metcalf zaslužuje Emmy za prvu epizodu. Briljantna je", "Ponekad pomislim koliko je Laurie Metcalf cool. Njezin talent nema limita", "Ubila je. Bez sumnje je MVP sezone", "Sjajna je, savršena za ovu ulogu!", stoji među komentarima na X-u.

Metcalf već desetljećima dokazuje da je jedna od najsvestranijih i najtalentiranijih glumica Hollywooda. Ova 70-godišnjakinja je studirala dramu na Illinois State Universityju, gdje je započela i svoju kazališnu karijeru. Njezin talent ubrzo je prepoznat u Chicago’s Steppenwolf Theatre Company, gdje je surađivala s glumcima poput Johna Malkovicha, Garyja Sinisea i Joan Allen.

Metcalf je uvijek isticala da joj je kazalište "srce glume" — mjesto gdje je naučila disciplinu, ritam i emocionalnu iskrenost koja ju i danas izdvaja.

Laurie Metcalf - 10 Foto: Profimedia

Laurie Metcalf - 1 Foto: Profimedia

Laurie Metcalf - 2 Foto: Profimedia

Laurie Metcalf - 9 Foto: Profimedia

Pravu svjetsku prepoznatljivost Laurie je stekla krajem osamdesetih kada je dobila ulogu Jackie Harris, ekscentrične, duhovite i srčane sestre glavne junakinje u sitcomu "Roseanne". Serija, koja se prikazivala od 1988. do 1997. godine, bila je revolucionarna jer je prikazivala realan život radničke klase u Americi — s humorom, ali i društvenim komentarima, za ulogu Jackie je tri uzastopne godine (1992.-1994.) osvajala Emmy.

Kada je serija ponovno oživljena 2018. godine, Metcalf se vratila ulogom Jackie u "The Conners", spin-offu koji se prikazivao donedavno.

Laurie Metcalf - 1 Foto: YouTube Screenshot

Laurie Metcalf - 3 Foto: YouTube Screenshot

"Jackie je poput starog prijatelja – vraćaš joj se i otkrivaš da se promijenila, ali da je još uvijek ista u srcu", izjavila je Metcalf za Variety.

Ipak, mlađe generacije je poznaju po još jednoj kultnoj ulozi - one Mary Cooper u sitcomu "Teorija velikog praska". Lik Sheldonove religiozne, sarkastične i pomalo zaštitnički nastrojene majke donio joj je novu generaciju obožavatelja, a uloga joj je 2016. donijela i još jednu Emmy nominaciju.

Osim televizije, Metcalf ima i bogatu filmsku karijeru, a filmofili najviše će ju pamtiti po ulozi u "Vrisku 2" i "Lady Bird", za koju je bila nominirana za Oscara za najbolju sporednu glumicu.

Laurie Metcalf - 12 Foto: Profimedia

Laurie Metcalf - 8 Foto: Profimedia

Poznata je po tome što izbjegava skandale i medijsku pažnju, rijetko daje intervjue i živi mirnim obiteljskim životom u Kaliforniji. Bila je u braku s glumcem Jeffom Perryjem, s kojim ima kćer Zoe, a kasnije i s glumcem Mattom Rothom, s kojim ima troje djece.

Njezina kći, glumica Zoe Perry uvelike joj fizički sliči, a to su iskoristili i producenti serije "Mladi Sheldon", spin-offa "Teorije velikog praska", koji su je angažirali za ulogu mlađe Mary Cooper.

Laurie Metcalf i Zoe Perry - 5 Foto: Afp

Laurie Metcalf i Zoe Perry - 3 Foto: Afp

Laurie Metcalf i Zoe Perry - 2 Foto: Afp

Bilo da glumi komičnu tetu Jackie, majku genijalca Sheldona, ili nasilnu figuru u drami Ryana Murphyja, Laurie uvijek donosi autentičnost i dubinu koju publika prepoznaje iz prve.

