Fatalni Talijan s Eurosonga pohvalio se prekrasnim razlogom za slavlje: ''Naljepši dio života''

Fanovi talijanskog zavodnika tvrde da Damiano David nikada nije izgledao sretnije.

Fatalni Talijan s Eurosonga, Damiano David, ovih dana ima veliki razlog za slavlje, a na društvenim mrežama osvanule su prekrasne fotografije koje su otkrile što pjevač zapravo slavi.

Na Instagram storyju podijelio je nježan trenutak sa svojom djevojkom, američkom glazbenicom Dove Cameron.

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u obitelji Perišić! Ponosna Josipa pohvalila se fotografijama iz njihova doma

''Najljepši dio života'', napisao je.

Damiano David, Dove Cameron Foto: Instagram

Naime, Damiano i Dove ovih dana slave dvije godine ljubavi, a upravo je ona tom prigodom objavila emotivanu objavu koji je Damiano ponosno podijelio na svom profilu.

Damiano David, Dove Cameron Foto: Instagram

U svojoj objavi Dove je podijelila njihove nikad viđene, preslatke prizore.

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovo? Danas je naš poznati političar, a supruga mu se kandidirala za predsjednicu

''Dvije najbolje godine mog života. Rasplačem se barem jednom tjedno jer je život postao toliko lijep otkako si ti u njemu. Volim te na način koji se riječima ne može opisati, ali nikada neću prestati pokušavati. Sretna godišnjica, ljubavi moja'', napisala je.

Objava je izazvala lavinu reakcija obožavatelja, koji su oduševljeni koliko su Dove i Damiano zaljubljeni i koliko njihova veza zrači toplinom i iskrenim emocijama.

Damiano David, Dove Cameron Foto: Instagram

Galerija 17 17 17 17 17

''Preslatki ste'', ''Toliko sam sretn zbog vas, volim vas'', ''Čestitam'', ''Baš se vidi da ste toliko sretni što ste pronašli jedno drugoga'', ''Lijepo je vidjeti ovakve ljude'', ''Vi ste poput sna'', ''Kakav par'', dio je komentara s Instagrama.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Zbog izdanja s prorezima na pravim mjestima našu influencericu proglasili najljepšom Hrvaticom!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Zanimljivosti Tko je supruga srpskog slavuja koji stiže u Arenu Zagreb? Ovisnost ga je zamalo koštala braka

Pogledaji ovo Celebrity Valentina Baus: "Televizija nije posao od 9 do 5, ali je za mene najljepši posao na svijetu"