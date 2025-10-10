Slavlje u obitelji Perišić! Ponosna Josipa pohvalila se fotografijama iz njihova doma

Dok je Ivan Perišić na okupljanju reprezentacije, njegova supruga Josipa priredila je rođendansku proslavu njihovu sinu Leonardu.
Ivan i Josipa Perišić ovih dana su imali razloga za slavlje. Najstarije od njihovo troje djece, sin Leonardo, proslavio je svoj 13. rođendan, a ponosna majka pohvalila se fotografijama na društvenim mrežama.
I dok je naš nogometaš trenutačno s hrvatskom reprezentacijom zbog kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo, njegova supruga sinu je priredila manju feštu s tortom i balonima, a na fotografijama im se pridružio i najmlađi član obitelji Luka.
Josipa i Ivan Perišić Foto: Instagram
Ivan i Josipa Perišić - 1 Foto: Ivan Perišić/Instagram
Ivan Perišić s djecom Foto: Josipa Perišić/Instagram
"Sretan rođendan našem Leoncinu! Dječaku lavljeg srca i mom najvećem učitelju strpljenja", napisala je Josipa uz mnogo emotikona, kao i to da, osim tate, na Leovoj proslavi nije bila kći Manuela.
Ivan Perišić Foto: Tom Dubravec/Cropix
Ivan Perišić Foto: Tom Dubravec/Cropix
Josipa Perišić - 4 Foto: Josipa Perišić/Instagram
Ljubavna priča Perišićevih traje još od srednjoškolskih dana, kada su sjedili zajedno u školskoj klupi. Svoju ljubav okrunili su brakom prvo 2012. kod matičara, a potom i 2020. crkvenim vjenčanjem na Šolti.
Zanimljivo je to da Josipa nije kupovala novu vjenčanicu, nego je dala suziti haljinu Viviene Westwood koju je nosila na prvom vjenčanju, a nakon crkvenog obreda imali su slavlje u hotelu Martinis Marchi Heritage u povijesnom dvorcu u Maslinici.
Par je poznat po tome što svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti, ali sasvim je sigurno da je Josipa svom suprugu najveća podrška.
Više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.
