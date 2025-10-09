Naša glumačka diva otkrila nam je čemu zahvaljuje za fantastičan izgled u šezdesetima

Zvijezda domaćih serija Ksenija Pajić otkrila nam je što je čini sretnom, čemu zahvaljuje dobar izgled i u šezdesetima te kako se osjeća kao baka. Naš Davor Garić razgovarao je s ovom glumačkom divom, iza koje su četiri desetljeća uspješne karijere.

Glumačka diva Ksenija Pajić i njezini kazališni i TV likovi koje tumači sastavni su dio naših života više od 40 godina. Gledatelje Nove TV trenutačno osvaja kao Divna Srića u seriji U dobru i zlu. Glumci iz te serije i privatno su postali pravi prijatelji.

U čemu je tajna?

''U čemu je tajna? Tajna je u tome što svi volimo svoj posao koji radimo, zato što je dobra organizacija na Novoj, zato što se osjećamo ugodno i opušteno'', govori Ksenija koja izgleda fantastično.

Koliko je tu truda, ulaganja i rada na sebi?

''Pa ima tu puno trudo, prvo mojih roditelja, a onda i moga! Moga više iznutra, nego izvana! Zadovoljna sam, puno radim, okružena sam divnim ljudima, prijateljima, obitelji. Lijepo mi je, volim život pa onda to nekako i izlazi van'', govori Ksenija.

Jesu li to šezdesete najbolje godine?

''Pa kako kome! Meni su dobre. Jesu, jesu! Neću reći da su sad najbolje, jer najbolje me tek čeka, ali dobro, je, dobro je!'', kaže.

Osmijeh na lice Kseniji ipak najčešće donosi unuk Toma.

''Toma ima 3 godine i osam mjeseci, koji je predivan, volim ga jako i voli mene, volimo se. Uglavnom se igramo. Vozimo se tramvajem, idemo u park, idemo u kazalište, imamo razne sadržaje, on je jako elokventan, brbljav, voli punio pričati. Voli kad se baka lijepo uredi! Uvijek primijeti sve, kad imam novu haljinu, cipele, kad se našminkam...'', priča Ksenija.



A kad se nona pojavi na crvenom tepihu, teško da će proći nezamijećena!

''Odgovaraju li joj više ove glamurozne toalete, crveni tepisi i kad je sređena ili neko kućno izdanje, šlafrok?

''Glamurozno! Glamurozno! Jer ja sam ipak i kući ovakva!'', otkriva nam Ksenija.

Čuli smo da obožava visoke potpetice!

''Volim, da. Mislim da to čini ženu ženstvenijom. Drugačije je držanje, drugačiji je hod...volim ja i traperice i tenisice, da se razumijemo, ali ipak štikla daje jedan poseban touch!'', kaže.



Koji savjet bi Ksenija dala našim gledateljicama, da čovjek živi punim plućima i sretnim životom? Čega se riješiti, a u što se usmjeriti?

''Baš je teško pitanje. Ja ne volim davat savjete drugim ljudima, mislim da je to vrlo nezahvalno. Ako me pitate u ovim godinama kad djeca već odrastu, kad imate više svoje vlastite slobode, mislim da treba malo ugađati sebi, koliko tko može, ali i neka najmanja sitnica u danu ako sebi ugodiš i ako ti je lijepo, mislim da to puno znači i puno smijeha. Apsolutno, okružit se ljudima koji su pozitivne energije, koji su duhoviti i s kojima se možemo smijati'', poručila je Ksenija.

