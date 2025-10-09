Vruća fotka Luke Nižetića iz Grčke otkrila njegovo brutalno isklesano tijelo

Luka Nižetić oduševio je pratitelje fotografijama iz Grčke na kojima pokazuje isklesano tijelo skačući sa stijena u more.

Luka Nižetić ovih dana uživa na sunčanim obalama Grčke, a posljednjim fotografijama na Instagramu ponovno je izazvao brojne reakcije svojih pratitelja.

Na objavi se vidi kako skače sa stijena u more, a u prvom planu je njegovo zavidno isklesano tijelo koje nije prošlo nezapaženo. Pjevač, koji je poznat po svojoj energiji i sportskom duhu, pozirao je u kratkim crnim hlačicama, a svaki mišić na njegovom tijelu dolazi do izražaja pod grčkim suncem.

"Aj još jedan skok", napisao je uz objavu, aludirajući na svoj skok s litica, ali i opušteni ljetni trenutak koji mnogima budi nostalgiju za toplim danima.

U komentarima su se odmah nizale pohvale na račun njegove forme, ali i same fotografije koja odiše slobodom i pozitivom.

Luka Nižetić - 2 Foto: Instagram

Luka Nižetić - 4 Foto: Instagram

Luka inače živi na otoku Visu, a više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno se morao oprostiti od svog psa, o čemu više pročitajte OVDJE.

