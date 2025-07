Luka Nižetić o životu na otoku Visu: ''Dođe mi kao lijek, ne može dosaditi''

Pjevač, fotograf i ugostitelj Luka Nižetić dočekao nas je u Komiži na otoku Visu, na kojem zbog svoja dva restorana provodi ljeta. Kakav je kad nije na sceni, što su mu donijele 40-te i čime se ovog ljeta nagradio, Luka je otkrio našem Gordanu Vasilju za IN magazin.

''Zvuk trastera. S tim se budim i liježem. Ovo je naša nova beba u familiji, naša Nuva. Baš ste nas danas zatekli kad je prilično nemirno more. Ode kad južina zapuše stvarno je gadno. Treća je vožnja, još se učimo, ali ako se sam ne baciš u vatru na glavu, u ovom slučaju u more, znaš da od toga nema ništa.''

Luka Nižetić se u Vis zaljubio još u osnovnoj školi, a drugim domom mu je postao 2012., kada je u Komiži otvorio svoj restoran, a 2020. i pizzeriju. Na jednom od naših najljepših otoka koji mu je, kaže, donio mir i balans, živi od travnja do listopada.

''Vis mi dođe kao lijek. Vis mi je ljepota koja mi ne može dosaditi. Svaki put kad se spuštam tu niz ove serpentine u Komižu ja svaki put ostanem bez daha. Rekao bih da se na svaku ljepotu čovjek navikne, ali na ovu ljepotu ne. On je baš takav autentičan i nikome ne ide niz dlaku. Ako ga zavoliš bit će nježan prema tebi, ako ga ne zavoliš, nećeš se više vjerojatno ni vratiti na njega.''

I dok je ovaj svestrani Splićanin na sceni blještav i kostimiran, izvan pozornice je zapravo istinski skroman i jednostavan.

''Amo reć' da sam privatno malo povučeniji i što sam stariji sve više mi treba mira. A kad zapartijam, onda zapartijam kako Bog zapovjeda, onda me nema doma dva dana. Ja sam ti ekstrem, nema kod mene nešto na pola i sve čega se primim uvijek je do kraja.''

Nekako tako je blizu bio taj Eurosong u Lukinom slučaju nekoliko puta?

''Uvijek je, neće me. To je valjda sudbina, ne treba se tome čovjek ni opirati. Imam tu želju i dalje, ali da je to sad nešto što se mora u mom životu dogoditi, ne mora. Možda odem s 55 godina i napravim kaos, nikad se ne zna.''

Sljedeći mjesec Luka slavi 42. rođendan. Što su mu donijele 40.te?

''Najljepše, zato što se nemam više potrebe dokazivat, prikazivat, upakiravat, stavljat fjokove na sve, tako je, kako je. Super mi je. Osjećam se dobro u svojoj koži, volim svoj život kakav je. Teško da me netko i nešto može izbacit iz takta i to je to. Baš se nekako osjećam lagano. 'Pomalo', to mi je naziv novog singla btw.''

A iako nisu najzaljubljeniji u sve što radi, roditelji su mu, priznaje, najveća potpora.

''Npr. kad spomenem ronjenje na dah oni se prave da nisu uopće čuli. Znači mrze, jednostavno mrze. Boje se, normalno. Nisu volili ni kad sam ronio na boce. Svaki put kad bih izronio bi mi mater obavezno rekla da joj pošaljem poruku kad izronim. To bi sve dugo trajalo, onda bi ona dugo čekala i onda sam joj jednom poslao 'evo me majko, nisam izronio''.

Luka i dvije godine starija sestra Petra su se u djetinjstvu slagali kao pas i mačka, a danas su najbolji prijatelji i bezuvjetna potpora jedno drugom.

''Voljela me bacati, mislim tu sam i ja kriv, jer sam ja isto budala. Ja bih njoj stao na noge tu, onda bi ona mene odbacivala na drugu fotelju i normalno da sam ja pao glavom na pločice, završio s potresom mozga.''

Omiljenog glazbenika u Komiži često posjete i njegova dva najveća mezimca, nećaci Jozo i Milo.

''Jozi su poispadali zubi pa je krnjav, sladak, pa to je ludilo. Sad bih ja njih mogao hvaliti, ali ispast ću kao neki nenormalni ujak, moji su nećaci najbolji. Ali su stvarno preslatki, ovaj mlađi je potpuno zaluđen s nogometom, tako da je moj otac napokon dobio nasljednika po tom pitanju.''

Pred Lukom je dugo, toplo i radno ljeto na Visu, nakon čega ga na jesen čeka prvi kantautorski album. Slijedi punjenje baterija u Japanu ili Sjevernom Vijetnamu, a potom i pripreme za veliku proslavu 25 godina karijere 2026.-e.

