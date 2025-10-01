Luka Nižetić fotkama s plaže otkrio gdje puni baterije za nove projekte

Luka Nižetić otputovao je na otok Naxos kako bi napunio baterije za nadolazeće nastupe, a sudeći prema fotografijama, grčko sunce mu godi.

Nakon što je nedavno objavio novi singl "Pomalo", Luka Nižetić odlučio je napraviti kratki predah od užurbanog rasporeda i otputovao na jedan od najljepših grčkih otoka – Naxos. Prema fotografijama i videima koje je podijelio na Instagramu, Luka u potpunosti uživa u čarima Mediterana.

Poznat po prekrasnim plažama, kristalno čistom moru i mirnoj atmosferi, Naxos je idealno mjesto za bijeg od svakodnevnice. Luka je sa svojim pratiteljima podijelio prizore zlatnog pijeska i tirkiznog mora, istaknuvši tako ljepote koje ovaj otok nudi.

Galerija 30 30 30 30 30

Luka Nižetić - 5 Foto: Instagram

Luka Nižetić - 1 Foto: Instagram

Luka Nižetić - 4 Foto: Instagram

Luka Nižetić - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje je danas osramoćena influencerica koja je optužena za prijevaru povezanu s liječenjem djece?

Na objavama se vidi kako Luka uživa u kupanju, sunčanju i vožnji uz more, noseći svoj prepoznatljivi stil s upečatljivim plavim naočalama i tetovažama koje naglašavaju njegovu osebujnost. U jednom od trenutaka opušteno je listao bilježnicu s porukom: "I love days when my only problem is... tea or coffee", dajući do znanja koliko mu godi bijeg u jednostavniji ritam života.

Luka Nižetić - 3 Foto: Instagram

Luka Nižetić - 1 Foto: Dallas Records Promo

Luka Nižetić - 8 Foto: In Magazin

Luka Nižetić Foto: Instagram

Njegovi obožavatelji prepoznat će kako ovaj odmor nije samo prilika za uživanje u moru, već i za punjenje baterija i stvaranje novih inspiracija, možda i za nadolazeće glazbene projekte.

Nema sumnje da će Luka sa sobom s Naxosa ponijeti ne samo lijepe uspomene, već i novu energiju koju će uskoro prenijeti i na svoju publiku.

Luka i sam živi na otoku Visu, a više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno se morao oprostiti od svog psa, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Ova djevojka sinonim je za hrabrost i borbu milijunima ljudi diljem svijeta

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pamela Anderson više ne izgleda ovako! Promjena frizure je iznenadila mnoge

Pogledaji ovo Celebrity Kovačićeva Izabel iznenadila objavom neočekivane odluke: ''Zatvaramo jedno poglavlje...''

Pogledaji ovo Celebrity Žanamari Perčić snimkom iz Tučepa pokazala zašto joj Zagreb nije opcija za život