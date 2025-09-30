Pamela Anderson više ne izgleda ovako! Promjena frizure je iznenadila mnoge

Pamela Anderson prošetala je Parizom s novom frizurom, čime je napravila veliki odmak od svog imidža fatalne plavuše.

Pamela Anderson do svojih ranih godina u karijeri poznata je po platinastoj plavoj kosi. Međutim, jedna od najpoznatijih plavuša svih vremena odlučila je zamijeniti svoje uvojke.

Na nedavnom izlasku u Parizu slavna glumica pojavila se s kraćom frizurom u bakreno-plavoj nijansi, potpuno drugačijoj od prepoznatljive plave kose kojom je godinama osvajala svjetsku scenu.

Pamela Anderson - 2 Foto: Profimedia

Pamela Anderson - 5 Foto: Profimedia

Pamela Anderson - 7 Foto: Profimedia

Na fotografijama koje su obišle svijet, Pamela je viđena u elegantnoj, minimalističkoj kombinaciji: crna dolčevita, pripijene hlače i klasične crne salonke. Stajling je upotpunila tamnim sunčanim naočalama, dok je kosa drastično skraćena i svezana u mali rep.

Pamela Anderson - 4 Foto: Profimedia

Pamela Anderson - 1 Foto: Profimedia

Pamela Anderson Foto: Profimedia

Ovaj sofisticirani izgled daleko je od glamuroznih frizura i voluminoznih valova koji su obilježili njezine najpoznatije dane u "Spasilačkoj službi", no nejasno je radi li se o dobroj periki ili ju je zbilja skratila.

Pamela Anderson - 8 Foto: Profimedia

Pamela Anderson - 3 Foto: Profimedia

Pamela Anderson (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Pamela Anderson - 10 Foto: Profimedia

Anderson je posljednjih godina sve više naglašavala da želi živjeti prirodnije i autentičnije, bez teškog make-upa i naglašenog stiliziranja. Njezin novi odabir frizure savršeno se uklapa u taj smjer – jednostavan, prirodan i potpuno drugačiji od očekivanja.

Neki smatraju da je ovim potezom Pamela poslala jasnu poruku: ona je puno više od slike seks-bombe iz prošlosti i danas gradi novi identitet, daleko od stereotipa koji su je pratili desetljećima.

Zašto se odrekla šminkanja, otkrijte OVDJE.

Kako izgleda njezin sin Brandon, pogledajte OVDJE.

