On je najpoznatiji bivši interventni policajac u Hrvatskoj, a evo što mu iz tog vremena najviše nedostaje: ''Tad je bilo popularno hvatati...''

Od policije do društvenih mreža. Tako je, pojednostavljeno, izgledao put Stjepana Urse. Bivši interventni policajac teren je zamijenio teretanom, gdje se o sigurnosti građana brine na nešto drugačiji način. Ovog privatnog trenera i influencera mnogi smatraju najjačim čovjekom u Hrvatskoj pa je iz prve ruke to provjerila naša Sanja Jurković.

Nije ptica, nije avion, a nije ni Supermen, iako ga mnogi smatraju nadčovjekom. Teretana je njegovo prirodno stanište, a njegov je moto ''nema ne ide''. Dame i gospodo, Stjepan Ursa.

''Ja sam Stjepan Ursa, trener sam, bivši sportaš, i što još da kažem? Otac!'' predstavlja se Stjepan.

Ono što mnoge zanima je:

''194 centimetra visok, a kilaža variram, ja sam dijete u razvoju, pa variram, znaš, kad je zima, onda sam oko 120, 130 kila, tu negdje, a kad je već ljeto, onda 115-ak, ono ljetni fit look. Čistih mišića, ne praštam masti, to ni ne jedem, a kamoli da nosim'', kaže Stjepan.

Ima li zbog toga neke neobične nadimke?

''Ne! Svi me zovu Ursa, nitko ne zna da sam Stjepan, radio sam u Samoboru 7 godina, zvali su me Pećina. U Bosni me zovu Krkan, u Slavoniji Bećar, a u Zagrebu, kako im padne, Štef i sve, ali nitko me nikad nije nazvao Stjepan.''

Radio je kao interventni policajac, zašto se više time ne bavi?

''Jednostavno zbog ozljeda koje imam i koje su godinama gurane i gurane, više nisam dobar da budem specijalac i interventni policajac kakav treba i to je glavni razlog.''

Ima li neku najsočniju priču iz tih vremena?

''Tada je bilo bitno to hvatanje počinitelja teških kaznenih djela, još po mogućnosti ako bježi, ako ima aktivan otpor, onda je to definitivno broj jedan i najljepše za raditi, i to mi jedino fali'', prisjeća se adrenalina.

Je li ikad ugostio nekog jačeg od sebe?

''Jesam, jesam, i to dosta njih, ja sam ti iskren, kad je netko jači, jači je. Evo zadnje kad je bio mali Rino Mašić, sad ne smijem psovati, na televiziji smo, ali dijete mi je pokazalo tko je tata u ovoj državi!''

A koja je najluđa situacija koju je imao na snimanju?

''More ih je bilo, ali prvo što mi pada na pamet je kad sam upao u prvom mjesecu u hladni Jarun za Damirom Martinom, e to mi je bilo… Još kako sam upao, čamac se okrenuo, pa sam morao ponovno ulaziti da okrenem čamac, užas, htio sam pobjeći.''

Koji su najčešći komentari kad prođe ulicom?

''A svašta, ali mislim, jednostavno se čovjek navikne živjeti s tim, od 18. godine sam jak.''

Znamo čime Popaj hrani svoje mišiće, čime on hrani svoje?

''Meso, meso, meso, suplementi…''

Koliko zapravo može pojesti? Koji je osobni rekord?

''Uuuu, 20 tisuća kalorija dnevno. Da, to je preko 2 kile mesa, to znam da je bilo, mislim da je bilo oko 25 hamburgera… Da, da, ali to sam imao 140 kila, to je bilo baš u svrhu snimanja pripremano taj dan.''

Koju bi poruku poslao mladim vježbačima i svima onima koji će to tek postati nakon ovog priloga?

''Samo trenirajte, trening je dobar, trening je nešto što vam treba, to je nešto što će vas maknuti od loših navika i s ulice. Sve možeš kad si dobar sportaš.''

