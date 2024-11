Naša Domenica nosila je jednu od najpopularnijih revija na svijetu, ali pamti ju po debaklu: ''Zaboravila sam...''

Četiri Dalmatinke na okupu – Albina, Domenica, Silvia Dvornik i Monika Sablić. Splitska dizajnerica odlučila je oživjeti duh 90-ih u svojoj novoj kolekciji, a naše dame zablistale su kao modeli. Kako su se snašle u toj ulozi i koji će odjevni komadi ove sezone biti pravi hit, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Vrijeme zaista curi, a Monika Sablić u svojoj novoj kolekciji oživjela je duh 90-ih. Kampanja koja slavi eleganciju i ženstvenost okupila je poznate Dalmatinke koje su dodatno naglasile ljepotu njezinih modnih vizija.



''Tako sam protkala cijelu kolekciju sa tim pastelnim bojama, imamo perje, haljine na preklop, šljokice na preklop sve su nježne boje. Imamo i moja nezaobilazna odijela koja ja privatno obožavam nositi sa naglašenim ramenima, sa oversize cvjetovima'', kaže Monika Sablić.



Monika uvijek prati trendove, ali svaki komad nosi i njezin prepoznatljivi pečat. Albina je za ovu kampanju uskočila u ulogu Claudije Schiffer i donijela dašak glamura modne fotografije iz prošlog stoljeća.



''Nisam se ni rodila tada ali to mi je razdoblje gdje mi je i moda i cijeli umjetnički izričaj jako dobar i sviđa mi se i mislim da se to sve polako vrača i da mi u ovom razdoblju težimo vratiti te stare trendove'', kaže Albina.



Rame uz rame uz Albinu svoj talent za modeling pokazala je i Domenica, za koju malo tko zna da je prije pjevačke karijere bila manekenka te joj je predviđala svjetska karijera, no…



''Moja manekenska karijera je davno propala, prije nego je i počela! To mi je bio srednjoškolski hobi i mogu reći da sam neplanirano neke stvari odradila da nisam ni očekivala. Iznosila sam jednu reviju na Paris Fashion Weeku koja je završila neslavno jer sam zaboravila izaći zadnji krug. Jedini razlog koji me može odvući od obaveza je hrana, bila sam kraj kuhinje i tamo su mi konobari dolazili sa specijalitetima i proleti ti vrime!'' govori Domenica kroz smijeh.



Treća plavuša koja je zablistala u kampanji bila je Silvia Dvornik, u šali kaže, sve je lakše kad imaš podršku, njoj je na snimanju bio dečko Marko Pecotić, a ona je dobila inspiraciju za pozu na fotografiji od…



''Vjerovali ili ne Cindy Crawford to je moj idol iz 90-ih, jer ipak smo Monika i ja starije od druge dvije cure koje su bile s nama modeli.''

Iako je kampanja odrađena prema uzoru na nešto što je bilo prije 30 godina, evo po čemu bi naše dame da budu zapamćene za 3 desetljeća.



''U mene je slučaj da u tom glazbenom putu pokušavam prokužit kome se obraćam i šta želim točno poručiti i na koji način iskoristiti svoj talent ne bi volila da su to krive vrijednosti i da to nije ono što ja želim reći'', kaže Albina.



''Ljude opisuju njegova dijela odnosno šta je neko da iza sebe pa eto – neka dobra dijela koja sam učinila i koja ću učinit u narednih 30 valjda ću toliko živit. Nešto lijepo šta će usrećit neke živote.''



''Da me se pamti po jednoj veseloj modi, ženstvenoj koja budi lijepe uspomene u ženama.''



Monika Sablić ponovno je pokazala kako dizajn može slaviti ženstvenost i radost života, a naše Dalmatinke, svaka na svoj način, donijele su toj kampanji dodatnu dozu šarma i osobnosti.

