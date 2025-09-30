Pa ovo je nestvarno! Reality ljepotica pohvalila se brutalnim trbušnim mišićima

Reality zvijezda Molly Smith pokazala je zavidne trbušne mišiće u bikiniju, za njih je mukotrpno dugo trenirala.

Britanska reality zvijezda Molly Smith novom fotografijom na društvenim mrežama raspametila je svoje pratitelje.

Objavila je fotografiju u žutom bikiniju, a njezina savršeno definirana figura i trbušni mišići ostavili su pratitelje bez daha.

''Wow, bez teksta sam'', ''Nestvarno!'', ''Molly, svaka čast'', Kakva predanost!'', ''Nevjerojatno tijelo'', pisali su joj u komentarima.

Ipak, nekima njeni mišići baš i nisu sjeli.

''Volim Molly, ali ovo je stvarno previše'', ''Nije lijepo na ženi, moje mišljenje'', ''Preekstremno'', pišu joj.

Molly je rođena 25. travnja 1994. u Manchesteru, a karijeru je započela kao model. Široj javnosti postala je poznata 2020. godine kada je ušla u ''Love Island''.

U 2024. vratila se u posebnu sezonu ''Love Island: All Stars'', gdje je ostvarila veliku pobjedu u paru s Tomom Clareom. Time je potvrdila status jedne od najuspješnijih natjecateljica u povijesti showa.

Nakon izlaska iz realityja, Molly se posvetila fitnessu i zdravom načinu života. Pokrenula je vlastiti program ''Move With Molly'', kroz koji svojim pratiteljima nudi planove vježbanja, prehrambene savjete i motivaciju. Suradnje s brendovima iz područja mode, ljepote i fitnessa dodatno su je učvrstile kao influencera.

Partner Tom zaprosio ju je prije mjesec dana u Dubaiju, a Molly je već progovorila i o planovima za vjenčanje.

''Tom i ja smo se upoznali u Cape Townu - bili smo u zimskoj emisiji All Stars. Razmišljali smo o tome kao o mjestu za vjenčanje koje bi nas vratilo tamo gdje je sve počelo'', rekla je na Instagramu.

''Svakako se želimo vjenčati u inozemstvu, ali još nismo sigurni - moramo puno više istražiti'', dodala je.

