Danijela Martinović progovorila o važnoj osobi u svom životu: ''Iste noći, u istom rodilištu...''

Domaća pop zvijezda Danijela Martinović gostovala je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo! KIDS radiju kod najmlađe i najslađe voditeljice Maše.

U gostovanju u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo! KIDS radiju iskrenom razgovoru Danijela Martinović otkrila je dirljive detalje iz svog života i karijere te se prisjetila jednog od najdražih nastupa.

"Možda bih se vratila na sami početak, kad me stariji brat Denis uzeo za ruku i odveo u crkvu sv. Dominika jer im pjevačica taj dan nije mogla pjevati. Mislim da je to inicijalna točka koja mi je otvorila sva vrata", rekla je Danijela.

Danijela Martinović - 3 Foto: PR

Mašu je zanimalo priželjkuje li Danijela treću sreću na Euroviziji, nakon što je 1995. predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Nostalgija" (s opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko, osvojivši 11. mjesto) i 1998. u Birminghamu s pjesmom "Neka mi ne svane" kad je osvojila 5. mjesto.

"Ti si treća osoba u posljednjih mjesec dana koja me to pitala. Do sada nisam razmišljala o tome, međutim, svaki put kad kažem da neću, onda mi se baš dogodi da dobijem to iskustvo. Ako mi se dogodi neka jako dobra pjesma, mislim da bih se čak i usudila. Ni ja nisam sigurna što izgovaram, ali izgovorila sam tebi. Ti imaš ekskluzivu, Mašo", rekla je Danijela uz osmijeh za bravo! KIDS.

Danijela Martinović Foto: Cropix

Govoreći o publici, otkrila je dojmljiv trenutak s koncerta: "Nedavno mi je na koncert u Istri došao jedan gospodin iz Australije. Rekao mi je da je zbog mene promijenio kartu i mjesec dana ranije došao u Hrvatsku samo kako bi bio na mom koncertu. To je za mene najljepša stvar na svijetu."

Na pitanje o emocijama Danijela je otvoreno priznala: "Teško mi je to mjerljivo jer ja puno plačem. Suze su mi prirodne, ne skrivam ih. Plačem kad sam tužna i kad sam sretna."

Danijela Martinović - 2 Foto: PR

Kad ju je Maša pitala tko je tješi kad je tužna, Danijela je otkrila: "Tješi me najbolja prijateljica Doris. Rođene smo iste noći, u istom rodilištu. Starija sam od nje 2 i pol sata. Želim ti da kroz život imaš jednu, a ako Bog dade, i više takvih prijateljica, jer ti one daju vjetar u leđa. U posljednje vrijeme, odnosno zadnje tri godine, jako me tješe moja dva mačića, Lu i Piko."

"Kad biste se vratili u prošlost, što biste rekli maloj Danijeli?", upitala je Maša.

Danijela Martinović - 2 Foto: Instagram

"Joj, sad ćeš me rasplakati. Ovo je baš moćno pitanje, hvala ti na tome. Sjela bih joj u krilo i rekla joj: ''Nemoj se bojati, nisi sama'', zaključila je Danijela.

