Zbog ovih seksi prizora dekoltea do pupka sve zanima njezina trening rutina!

Lijepa pjevačica blistala je u Parizu u čipkastom kombinezonu s dekolteom do pupka, a tip-top figura zbog koje svi žele znati njezinu rutinu vježbanja ponovno je došla do punog izražaja.

Britanska pjevačica Rita Ora ponovno je dokazala da itekako zna privući pažnju svojim modnim odabirima.

Zvijezda je snimljena ispred luksuznog hotela Costes u Parizu, gdje je stigla na večeru, a prije nego što je ušla, odvojila je vrijeme i za obožavatelje kojima je priredila pravo iznenađenje.

Rita je odjenula uski crni kombinezon koji je savršeno naglasio njezinu besprijekornu figuru. Poseban fokus bio je na dubokom dekolteu koji je seznuo gotovo do pupka, a cijeli je look dodatno začinila čipkastim detaljima na rukavima i nogavicama.

Na fotografijama se vidi kako samouvjereno korača ulicom, u elegantnim crnim štiklama, dok su sunčane naočale i razbarušena plava kosa upotpunile njezin zavodljivi femme fatale izgled.

Sa svojih 34 godine, Rita je u top formi, a figurom i modnim izdanjima redovito oduševljava gdje god se pojavi. Ovoga puta svojim dekolteom i samopouzdanim stavom zasjenila je i glamuroznu parišku večer.

