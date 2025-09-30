Kakav šok! Nakon 19 godina braka razvodi se jedan od najpoznatijih parova

Nicole Kidman i Keith Urban iznenadili su fanove odlukom o svom braku nakon dugih 19 godina.
Njihova ljubavna priča započela je bajkovito, ali 2025. godine stigla je vijest da više ne žive zajedno.
Nicole Kidman i Keith Urban - 1 Foto: Profimedia
Nicole i Keith upoznali su se u siječnju 2005. godine na gala događaju G’Day USA u Los Angelesu, posvećenom australskim umjetnicima. Iako su odmah osjetili međusobnu privlačnost, Keith se nije odmah javio. Tek nakon nekoliko mjeseci nazvao je Nicole, a od tada njihova je veza krenula prirodnim i brzim tijekom.
Nakon nešto više od godinu dana veze, par se zaručio u svibnju 2006., a samo mjesec dana kasnije izrekli su sudbonosno "da". Vjenčali su se 25. lipnja 2006. u Sydneyju, u crkvi Cardinal Cerretti Chapel. Ceremonija je bila intimna, u krugu obitelji i bliskih prijatelja, a Keith je na svadbenoj proslavi izveo emotivnu pjesmu "Making Memories of Us" posvećenu Nicole.
Nicole Kidman i Keith Urban - 5 Foto: Profimedia
Nicole Kidman i Keith Urban imaju dvije kćeri: Sunday Rose, rođena 2008. u Nashvilleu, te Faith Margaret, rođena 2010. godine uz pomoć surogat-majke.
Nicole također ima dvoje posvojene djece iz braka s Tomom Cruiseom – Isabellu i Connora.
Nicole Kidman (Foto: AFP) Foto: Afp
Nicole Kidman, Tom Cruise Foto: Profimedia
Samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja Keith se borio s problemima ovisnosti te je proveo tri mjeseca na rehabilitaciji u klinici Betty Ford. Nicole je tada javno pokazala koliko je predana braku, stojeći uz njega u najtežim trenucima.
Godinama su oboje naglašavali da njihov brak nije bajka, već odnos koji zahtijeva trud, povjerenje i podršku.
Unatoč godinama ljubavi, zajedničkim trenucima i obitelji koju su izgradili, u rujnu 2025. stigla je vijest da su se Nicole Kidman i Keith Urban razdvojili nakon 19 godina braka.
Nicole Kidman i Keith Urban - 4 Foto: Profimedia
Nicole Kidman - 3 Foto: Profimedia
Prema pisanju medija, Keith se odselio iz njihova doma u Nashvilleu, a Nicole je, prema bliskim izvorima, pokušavala spasiti brak.
''Keith nikad ne viđa Nicole, bilo da ona snima ili je on na turneji. Između njih dvoje bilo je puno ljubavi i možda se neće razvesti, ali postoji svijet u kojem oboje žive, a u kojem nijedno od njih nije dio njega'', rekao je izvor za Daily Mail.
''Keith i Nicole zajedno su desetljećima i postoji svijet u kojem se mogu pomiriti, ali s obzirom na ovakav odnos kakav imaju sada, oni nisu par.''
