Kakav šok! Nakon 19 godina braka razvodi se jedan od najpoznatijih parova

Nicole Kidman i Keith Urban iznenadili su fanove odlukom o svom braku nakon dugih 19 godina.

Jedan od najpoznatijih parova Hollywooda, glumica Nicole Kidman i glazbenik Keith Urban, razdvojili su se nakon gotovo dvaju desetljeća zajedničkog života.

Njihova ljubavna priča započela je bajkovito, ali 2025. godine stigla je vijest da više ne žive zajedno.

Nicole i Keith upoznali su se u siječnju 2005. godine na gala događaju G’Day USA u Los Angelesu, posvećenom australskim umjetnicima. Iako su odmah osjetili međusobnu privlačnost, Keith se nije odmah javio. Tek nakon nekoliko mjeseci nazvao je Nicole, a od tada njihova je veza krenula prirodnim i brzim tijekom.

Nakon nešto više od godinu dana veze, par se zaručio u svibnju 2006., a samo mjesec dana kasnije izrekli su sudbonosno "da". Vjenčali su se 25. lipnja 2006. u Sydneyju, u crkvi Cardinal Cerretti Chapel. Ceremonija je bila intimna, u krugu obitelji i bliskih prijatelja, a Keith je na svadbenoj proslavi izveo emotivnu pjesmu "Making Memories of Us" posvećenu Nicole.

Nicole Kidman i Keith Urban imaju dvije kćeri: Sunday Rose, rođena 2008. u Nashvilleu, te Faith Margaret, rođena 2010. godine uz pomoć surogat-majke.

Nicole također ima dvoje posvojene djece iz braka s Tomom Cruiseom – Isabellu i Connora.

Samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja Keith se borio s problemima ovisnosti te je proveo tri mjeseca na rehabilitaciji u klinici Betty Ford. Nicole je tada javno pokazala koliko je predana braku, stojeći uz njega u najtežim trenucima.

Godinama su oboje naglašavali da njihov brak nije bajka, već odnos koji zahtijeva trud, povjerenje i podršku.

Unatoč godinama ljubavi, zajedničkim trenucima i obitelji koju su izgradili, u rujnu 2025. stigla je vijest da su se Nicole Kidman i Keith Urban razdvojili nakon 19 godina braka.

Prema pisanju medija, Keith se odselio iz njihova doma u Nashvilleu, a Nicole je, prema bliskim izvorima, pokušavala spasiti brak.

''Keith nikad ne viđa Nicole, bilo da ona snima ili je on na turneji. Između njih dvoje bilo je puno ljubavi i možda se neće razvesti, ali postoji svijet u kojem oboje žive, a u kojem nijedno od njih nije dio njega'', rekao je izvor za Daily Mail.

''Keith i Nicole zajedno su desetljećima i postoji svijet u kojem se mogu pomiriti, ali s obzirom na ovakav odnos kakav imaju sada, oni nisu par.''

