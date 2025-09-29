Ovo morate vidjeti! Zbog kožnog korzeta teško je povjerovati da zvijezda Spasilačke službe ima 53 godine

Carmen Electra oduševila je pratitelje zavodljivim objavama na Instagramu, pokazavši da i s 53 godine izgleda besprijekorno.

Carmen Electra ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja serijom zavodljivih fotografija i videa koje je objavila na Instagramu. Ova 53-godišnja glumica i dalje osvaja izgledom, a slavu je prvi put stekla još 1990-ih u seriji "Baywatch", gdje je rame uz rame s Pamelom Anderson i Davidom Hasselhoffom nosila kultni crveni kupaći kostim.

U najnovijim objavama pokazala je koliko joj godine ne mogu ništa, a uz kadrove svog tijela i preplanulog tena, otkrila je da se oprašta i od doma u kojem je živjela.

"Vrijeme je da se preselim u novu kuću pa ga puštam dalje", napisala je uz fotografije s kaučem na kojem je, kaže, provela brojne posebne trenutke.

"Crvena boja je više od boje. To je pokret, emocija, sjećanje. Ovaj kauč je nosio smijeh, kasne noći i više od nekoliko nezaboravnih trenutaka. Sigurna sam da su neki od vas bili dio tih uspomena", podijelila je uz objave u kojima se pojavljuje i njezina prijateljica Drea De Matteo, zvijezda serije "Obitelj Soprano" i OnlyFansa.

Carmen se prisjetila i svojih početaka, otkrivši kako su joj producenti tijekom devedesetih znali prigovarati zbog izgleda.

"Nikad nisam imala službeno vaganje, ali su mi znali reći da sam preteška! Sad kad gledam unatrag, mislim da nisam bila. Znali bi ti prići i reći: 'Trebaš skinuti koji kilogram' ili: 'Trebala bi smršavjeti'", ispričala je u emisiji Extra.

