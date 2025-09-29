Ovo morate vidjeti! Zbog kožnog korzeta teško je povjerovati da zvijezda Spasilačke službe ima 53 godine

Carmen Electra oduševila je pratitelje zavodljivim objavama na Instagramu, pokazavši da i s 53 godine izgleda besprijekorno.
Carmen Electra ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja serijom zavodljivih fotografija i videa koje je objavila na Instagramu. Ova 53-godišnja glumica i dalje osvaja izgledom, a slavu je prvi put stekla još 1990-ih u seriji "Baywatch", gdje je rame uz rame s Pamelom Anderson i Davidom Hasselhoffom nosila kultni crveni kupaći kostim.
U najnovijim objavama pokazala je koliko joj godine ne mogu ništa, a uz kadrove svog tijela i preplanulog tena, otkrila je da se oprašta i od doma u kojem je živjela.
"Vrijeme je da se preselim u novu kuću pa ga puštam dalje", napisala je uz fotografije s kaučem na kojem je, kaže, provela brojne posebne trenutke.
"Crvena boja je više od boje. To je pokret, emocija, sjećanje. Ovaj kauč je nosio smijeh, kasne noći i više od nekoliko nezaboravnih trenutaka. Sigurna sam da su neki od vas bili dio tih uspomena", podijelila je uz objave u kojima se pojavljuje i njezina prijateljica Drea De Matteo, zvijezda serije "Obitelj Soprano" i OnlyFansa.
Carmen se prisjetila i svojih početaka, otkrivši kako su joj producenti tijekom devedesetih znali prigovarati zbog izgleda.
Carmen Electra (Foto: IMDB) Foto: IMDB
Carmen Electra Foto: Profimedia
"Nikad nisam imala službeno vaganje, ali su mi znali reći da sam preteška! Sad kad gledam unatrag, mislim da nisam bila. Znali bi ti prići i reći: 'Trebaš skinuti koji kilogram' ili: 'Trebala bi smršavjeti'", ispričala je u emisiji Extra.
