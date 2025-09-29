Matija Vuica prvi put progovorila o bolnom gubitku svoje životne ljubavi

Prvi put nakon gotovo dvije godine, Matija Vuica samo za IN Magazin javno je progovorila o bolnom i teškom gubitku svoje životne ljubavi - Jurice Popovića. U emotivnom razgovoru s našom Julijom Bačić Barać, Matija je otkrila zašto se odselila iz stana u kojem je živjela s Juricom, ali i da su je neki prijatelji u najtežim trenucima napustili. Što joj je dalo snagu, donosimo u prilogu IN magazina.

''Trebalo mi je puno vremena da kažem znam da si tu, znam da paziš na mene, ti si sa mojom mamom, tatom, bratom, vi ste moji anđeli, svi imamo svoje anđele''.

Bez svog životnog partnera i srodne duše glazbenika Jurice Popovića, Matija Vuica ostala je u prosincu 2023.

''On kad bi me slušao, a znam da hoće, ne bi volio da ga previše hvalim, ali ja ne mogu ne reći da je to čovjek koji nikad nikom nije ništa ružno rekao, nikad u životu se s nikim nije posvađao i ta njegova blagost i volja da svakom pomogne na svim poljima je zaista ostavila trag'', govori Matija.

Točno na njegov rođendan 24. rujna, izašao je album s Jurinim neobjavljenim pjesmama, koji su producent Mihael Blum i Matija pripremali mjesecima.

''Najteže mi je bilo pustiti prvu pjesmu s Mihaelom, onda smo oboje počeli plakati, što će se meni sad dogoditi i kako to preslušati, a da on nije tu i da ne pita hoćemo li nešto promijeniti, sve to u stanu u kojem smo živjeli je bilo vrlo, vrlo teško''.

Preteško je bilo za nju ostati u stanu u kojem su godinama zajedno živjeli i zato se preselila.

''Zadržala sam taj prošli stan, puno je u njemu stvari Jurinih, garderoba je netaknuta, oprema je netaknuta, a ja sam morala odseliti i odselila sam, što nisam nikad mislila da ću u kvart na drugi kraj grada, u zelenilo, a meni je Zagreb uvijek bio asfalt, a sad sam u prirodi, ujutro mi sleti neka ptičica pa kežem to me Jure pozdravlja, definitivno sam s tim dobila neku novu snagu''.

''Volim tu energiju koja je sad tamo i taj mir moj, tu sam provela svoje najteže dane, u toj tišini, s nekoliko najboljih prijatelja, sa svojim suzama, sa svojom dušom i u mislima'', iskrena je Matija.

"Vojnik svjetla" album je koji u svakoj pjesmi slavi ljubav.

''On i počinje s pjesmom ljubav ne umire nikad, ona samo mijenja boje, kao štit za oboje. I pri slaganju pjesama susrela sam se s nekom problematikom kojom se nikad nisam bavila, kako sad, je l' ide brza pa spora ili kako što staviti na početak, što na kraj'', objasnila je.

Matija i Jurica zajedno su proveli više od 40 godina u ljubavi.

''Ljudi u početku govore drži se, proći će, ne znam neke tako rečenice koje ja nisam podnosila, preboljet ćeš, jer to što mi koji smo izgubili najvoljenije osjećamo je ljubav, a ljubav nije bolest i mi nemamo što preboljeti''.

''Dugo mi je trebalo da mi se vrati barem kakav-takav optimizam. Lutala sam, putovala, još uvijek to radim. Kao da mi je to bio bijeg iz stvarnosti – morala sam otići negdje, mislila sam da će mi biti lakše. Možda je tamo negdje moj mir, govorila sam sebi, pa odjurim u Metković, mislim – dolje je on sigurno. Ali ne… ostanem samo jedan dan, pa već sutradan trčim natrag'', priča Matija iskreno.

Što joj je u ovom periodu najviše davalo snagu?

''Rad. Zato što nekoliko mjeseci, reka bih, možda čak i pola godine sam bila neupotrebljiva. Nije mi se išao na posao, dolazila sam, ali nisam imala nekakvu volju. Znači, kad izgubiš volju za stvoriti nešto novo, a ja volim svoj posao, ja obožavan moju modu, ja još nisam spremna na neku novu kolekciju, to ne mogu, ali izgubila sam volju. I prijatelji, naravno, moja Renata, moja Marijana, koji su provele noći i dane sa mnom. To bez prijatelja zaista ti je teško, ali samo dvoje kad imaš, koji će ti prvih pola godine biti uz tebe, ništa ne morate pričati, to je najvažnije blago'', zaključila je Matija.

A neki su prijatelji kad joj je bilo najteže, iz njenog života nestali.

''Naprosto nisu mogli podnijeti, jer postoje ljudi koji, naprosto im je to preteško, preteško im je prići, preteško im je te zagrliti, biti uz tebe, jer nisu sami po sebi dovoljno jaki da to izdrže. I na žalost oni su otpali za dugo vremena i još uvijek postoje neki koji me nisu nazvali. Ali eto, ja im opraštam zato što mislim da je to nešto što ne mogu ni oni preći preko toga, pa možda jednom u životu me nazovu i kažu oprosti za sve, nisam mogla ili nisam mogao''.

Zahvalna je zbog nekih novih ljudi koji su ušli u njezin život, a prihvatila je i to da su neki, stari prijateljiiz njega izašli.

''Ja sam se u početku jako ljutila, nije mi bilo jasno što se događa, zašto ti dragi ljudi, moji prijatelji, zapravo prijatelji zašto oni mene ne zovu, što se to dogodilo, nisam ja ništa mogla biti kriva. Ali onda to očito znači da mi nismo bili tako dobri prijatelji, to nešto očito nije bilo u redu i samo sam to otpustila'', priča Matija.

Da je Jurica s njom svaki dan na neki način, danas primjećuje u malim znakovima.

''Ja sam prošlo ljeto zagubila njegov mobitel, a njegov mobitel nosim svugdje sa sobom, bila ja u Zagrebu, u Londonu, u Grčkoj, Italiji, njegov mobitel je sa mnom i prošlo ljeto sam ga zagubila, to mi je baš neko ludilo stvorilo u glavi, mislila sam čak hakere angažikrati da lociraju di je taj mobitel''.

A našla ga je u kući u Metkoviću nakon što ju je više puta već pretažila.

''Kažem sebi Jure reci mi di ti je mobitel i idem prema nekom kuferu kraj kojeg sam već puno puta prošla i stavim ruku unutra i uzmem njegov mobitel, i znam da će sad neki misliti da je ovo što govorim čudno, ali ja sam osvjestila i ne mislim da je ovo čudno, nego je to to''.

Njezin životni partner koji joj svaki dan i u svemu nedostaje, bio je ne samo glazbenik već i dragovoljac Domovinskog rata koji te svoje zasluge nikad nije previše isticao.

''On je čovjek koji je u tom ratu izgubio sluh i unatoč tome što je loše čuo i koristio je rzano razne aparate da bi poboljšao taj sluh, je stvarao tu glazbu''.

Stvorio je Jurica ne samo mnoge pjesme, nego i mnogo uspomena s ljudima koji su ga voljeli, a takvih je bilo mnogo. Najsnažniju uspomenu na njega čuva njegova Matija, a ljubav koju su njih dvoje imali pravi je primjer one kojoj ni smrt ne može ništa.

