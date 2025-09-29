Zavirite na vjenčanje kćeri bivše loto djevojke: Mladoženja je nosio nesvakidašnje odijelo!

Teodora Kunić, kći Suzane Mančić, udala se u Beogradu uz raskošno slavlje i emotivne trenutke s obitelji.

Teodora Kunić, starija kći voditeljice i biše loto-djevojke Suzane Mančić, izrekla je sudbonosno "da", a slavlje je održano u jednom beogradskom restoranu.

Mlada je zablistala u elegantnoj vjenčanici s visokim prorezom i dugačkim velom, dok je mladoženja nosio uniformu. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su objavile Teodorine prijateljice, a na njima se vidi i ponosna Suzana, kojoj je pripala čast da najavi ulazak mladenaca.

Nakon toga uslijedio je prvi ples, za koji su odabrali poznatu pjesmu Andree Bocellija "Con te partirò". Atmosfera je bila vesela, a posebno iznenađenje priredili su trubači. Mlada je u jednom trenutku uzela mikrofon i suprugu otpjevala Senidin hit "Delija".

Podsjetimo, Teodora je već jednom bila u braku. Potajno se udala u Las Vegasu za 20 godina starijeg američkog milijunaša, o čemu tada čak ni njezina majka nije bila obaviještena. Iako je planirala svadbenu proslavu u Beogradu, brak je ubrzo završio razvodom zbog nepremostivih razlika u karakterima.

