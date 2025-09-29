Koja sličnost! Rijetka objava Nives Celzijus sa kćeri ujedinila njezine pratitelje

Nives Celzijus na Instagramu je objavila fotografije sa kćeri Taishom, što je izazvalo oduševljenje njezinih pratitelja.

Nives Celzijus ponovno je oduševila svoje pratitelje prizorom koji je objavila na društvenim mrežama. Ovoga puta u društvu svoje kćeri Taishe.

Na slici se majka i kći nježno grle, dok iz njihova pogleda zrači snažna povezanost. Nives je poznata po tome što privatni život uglavnom drži dalje od očiju javnosti, pa je svaki ovakav trenutak koji odluči podijeliti dočekan s posebnim zanimanjem.

"Samo ljubav", napisala je Nives u opisu, a komentari pratitelja ispod objave preplavljeni su komplimentima te su se svi ujedinili i zaključili koliko su mama i kći predivne.

Nives Celzijus sa kćeri - 2 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus sa kćeri - 1 Foto: Nives Celzijus/Instagram

"Ljepotice", "Ljubav", "Zgodnice", "Mama zmaj", "Najljepše", pisali su korisnici Instagrama.

Iako o Taishinom privatnom životu nema mnogo detalja, pratitelji često ističu koliko nalikuje na svoju majku. Fotografije na kojima poziraju zajedno samo potvrđuju njihovu povezanost. Osim zajedničkog vremena u Zagrebu, majka i kći često dijele i kadrove s putovanja, čime pokazuju koliko su bliske.

Taisha Drpić - 1 Foto: Taisha Drpić/Instagram

Osim Taishe, Nives ima i sina Leonea, kojeg je također dobila u braku s Dinom.

Nives Celzijus - 2 Foto: Instagram

Koliko je ponosna na svoju djecu, ne skriva, a nama je jednom prilikom otkrila i kako se stariji brat brine o svojoj sestri.

"Oni su sad već velika djeca, sin ima 18, kći će uskoro 17, već su to mali ljudi. Naravno da oni iziskuju majčinstvo bez obzira na godine, brigu i imam naviku da moram doći doma, moram im skuhati, provesti s njima neko vrijeme, ne moram, nego želim, ali su već dosta odrasli i odgovorni. Evo, i sad su sami doma jer Dino nije u Zagrebu. Sin se lijepo brine, pohvalio se da je Taishi skuhao bolonjez i da paze jedno na drugo", rekla nam je Nives.

