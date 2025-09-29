Ogledalce, ogledalce moje, najljepši na svijetu tko je? Fanovi fatalne Lille nemaju dilemu

Lidija Bačić ponovno je počastila fanove atraktivnim izdanjem, a komplimenti ne prestaju pristizati.

Naša zgodna pjevačica Lidija Bačić ponovno je razveselila svoje obožavatelje na društvenim mrežama – ovoga puta počastila ih je atraktivnom fotkom koja je u trenu privukla pažnju.

Lille se već godinama smatra jednom od najatraktivnijih dama domaće glazbene scene, a ovakvim objavama samo potvrđuje svoj status.

Pjevačica je pozirala u uskoj kombinaciji koja savršeno naglašava njezinu figuru, a raskošni dekolte dodatno je podigao cijelu objavu na novu razinu.

Nije trebalo dugo da se ispod fotografije počnu nizati reakcije i komplimenti oduševljenih pratitelja.

Lidija Bačić - 1 Foto: Lidija Bačić/Instagram

''Boginja'', ''Ovo je odlično'', ''Moja najdraža'', ''Najljepša si Lidija'', ''Lijepa si'', ''Moja ljubav'', ''Ogledalce, ogledalce moje, najljepši na svijetu tko je?'', ''Naša kraljica'', ''Koliko si samo lijepa'', dio je komentara s Instagrama.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Potpuno gola Lidija Bačić nedavno je fotkom iz kade zapalila Instagram. Više pročitajte OVDJE.

Lidija Bačić Foto: Instagram

A kako je izgledala na početku karijere pogledajte OVDJE.

Lidija Bačić - 8 Foto: Miroslav Slafhauzer / CROPIX

