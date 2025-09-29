''Ovo je pravi talent!'' Djevojka skromnog ponašanja osvojila srca gledatelja

Već prva epizoda nove sezone našeg hit-showa donijela je prvi zlatni gumb.

Na velikoj pozornici Supertalenta kandidatkinja Ivona Dragičević spojila je svoj talent za crtanje i jedinstvenu vještinu kojom je sve iznenadila – crtanje objema rukama i nogama u isto vrijeme.

Ona je postala i prvi zlatni gumb ove sezone koji su joj dali Frano i Igor Mešin.

Ivonom su oduševljeni i gledatelji ispred malih ekrana koji su na društvenim mrežama.

Ivona Dragičević, Supertalent - 7 Foto: Nova TV

Ivona Dragičević, Supertalent - 10 Foto: Nova TV

Ivona Dragičević, Supertalent - 11 Foto: Nova TV

''E ovakve svari se mogu nazvati talentom'', ''Svaka čast, ovo je pravi talent i drago mi je zbog zlatnog gumba'', ''Ovo je super, bravo'', ''Svaka čast'', ''Neviđeno, bravo'', ''Djevojka skromnog i lijepo ponašanja je pokazala zaista Supertalent'', ''Čisto savršenstvo'', ''Oduševljena sam'', ''Preodlična, bravo'', ''Stvarno je ovo vrhunski odradila'', ''Za mene je to Supertalent, svaka čast zaslužila je zlatni gumb'', ''Ako ovo nije supertalent, ne znam što bi ovo moglo nadmašiti'', dio je komentara s društvenih mreža.

Je li Ivona zaslužila zlatni gumb? Da, naravno, ovo je genijalno

Ne, nije mi ništa posebno Da, naravno, ovo je genijalno

Ne, nije mi ništa posebno Ukupno glasova:

Ivona Dragičević, Supertalent - 8 Foto: Nova TV

A kakve pohvale je pokupila od žirija pročitajte OVDJE.

