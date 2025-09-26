Znate li što je ambidekster? Upravo to je skromna Ivona koja posjeduje tu rijetku sposobnost

Prvu epizodu najgledanijeg talent showa zaključila je skromna i samozatajna Ivona Dragičević, koja je svoj talent dugo skrivala u svojoj sobi.

Na velikoj pozornici Supertalenta kandidatkinja Ivona Dragičević je prvi put stala pred publiku i žiri, priznajući da je trema ogromna, ali i da je odlučna pokazati nešto posebno.

Spojila je svoj talent za crtanje i jedinstvenu vještinu kojom je sve iznenadila – crtanje objema rukama i nogama u isto vrijeme.

Ovako se predstavila prije izlaska na pozornicu.

''Ovo mi je prvi put da sam na ovako velikoj pozornici i ovo mi je prvi put da me ovako masa ljudi gleda na jednom mjestu. Osjećaj je trema zbunjenost, bojim se kako će ljudi reagirati, što će reći, kako ću se ja predstavit ljudima, da li će moja točka uspjeti'', priznala je skromna Ivona.

''Ja sam cijeli život i ljevak i dešnjak, nisam shvaćala da je to nešto posebno i drugačije od drugih, a onda je jednom moja prijateljica izjavila, još samo fali nogama da crtaš, i meni ne treba reć dva puta. Tu se rodila ta ideja da radim i nogama, nisam htjela nikome govoriti, zatvorila sam se u sobu i probala. Roditelji su ponosni'', ispričala je Ivona.

Ono što je na kraju svega stvorila na ovaj način, a što nitko nije očekivao je portret Frane Ridjana koji je vidljivo bio ganut onime što je napravila.

''Osim što vladaš lijevom i desnom rukom evidentno i lijepo crtaš, dodatni talent'', primijetila je Martina.

A nakon svih pohvala koje je Ivona dobila, ona je postala i prvi zlatni gumb ove sezone koji su joj dali upravo Frano i Igor Mešin.

Ivona je tijekom emisije naglasila da je ambidekster, pa evo točnog objašnjenja o čemu je riječ.

Ambidekster je osoba koja se jednako dobro koristi i lijevom i desnom rukom, što je rijetka sposobnost i često se smatra posebnim talentom.

To znači da može pisati, crtati, obavljati zadatke ili baviti se aktivnostima bez razlike u preciznosti i spretnosti između obje ruke.