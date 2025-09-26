Prva emisija, prve trzavice između Bilmana i Martine: ''Davore, molim te!''

Dvanaestu sezonu showa otvorila je Anica Perić, kojoj je upravo Supertalent bio prilika za prvi javni nastup.

Anica Perić pokazala je moćnu energiju i snažan karakter u Supertalentu, te malo je reći, zadivila žiri.

''Još kao mala djevojka sanjala sam da budem jaka djevojka, koja će imati čvrst karakter i koja će se izboriti za svoje snove. Dolazim iz Trogira, u Zagreb me doveo studij teologije. Meni moja vjera života vrijedi iskreno, to mi je baza na neki način, često kažem da u životu imam ta dva vesla bez kojih ne mogu. To su mi vjera, molitva, susret s Bogom, a s druge strane neka aktivnost, pred publikom izvoditi svašta. Definitivno imam potrebu da se izrazim kao osoba u skrovitosti, u samoći, i imam potrebu da se izrazim pred ljudima, da pokažem sve svoje talente i sposbnosti. Pokazat ću vam jednu moćnu energiju, jedan moćan karakter, malo će izgledati ko iz superherojskih filmova, bar iz moje perspektive. Ovo što ću vam danas pokazati je jako opasno, nemojte pokušavati kod kuće'', najavila je Anica, a tako je bilo.

Žiri je ostao očaran.

Anica Perić, Supertalent - 11 Foto: Nova TV

Anica Perić, Supertalent - 10 Foto: Nova TV

''Ovaj tvoj nastup za mene je bio poprilično bolan, jer svaki put kad si ti napravila ovaj pad, Maja me primila za ruku tako jako da vjerojatno imam šljive'', komentirao je Davor Bilman.

''Anice, kako sam se ja prevarila, ja sam mislila da si ti u tremi, da nemaš pojma što radiš, baš sam se preračunala, ovo nisam očekivala. Imaš ogroman talent i jako si puno radila u te tri i pol godine'', primijetila je Maja.

Anica Perić, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

''Ovo nismo očekivali. Ti si nama dokazala da nam nikad ne može dosadit ovakva vrsta nastupa i to jako puno znači, s tobom nismo imali pojma gdje ćemo završiti'', zaključio je Fabijan.

Anica Perić, Fabijan Pavao Medvešek Foto: Nova TV

''Anice, baš ovako kad slušam kolege, imam potrebu svoj tijek misli za vrijeme tvog nastupa ti predočiti, a to je sljedeće. Dakle, mi u Supertalentu volimo se jako nakačiti na vještinu, ti si meni večeras bila primjer ludosti i hrabrosti zapravo atipične vještine. Kod tebe je fleksibilnost zapravo upitna, u smislu ne ideš u ekstremnu fleksibilnost, ali i dalje nam nudiš nevjerojatnu vještinu, drugačiju vrstu vještine i hrabrost i ludost od koje zaista zastaje dah, mene si držala budnom od prvog do zadnjeg trenutka, bravo'', poručila je Martina kojoj se uslijed komentara u riječ ubacio, naravno, Bilman, na što ga je ona, kako to biva između njih dvoje, pogledala i zamolila da ju pusti da dovrši svoj komentar.

A Anica je naravno prošla dalje s četiri DA.