Kako je ovaj kandidat iz Supertalenta uspio rasplakati majku koja je bila u studiju?

U nadi da će članovi žirija prepoznati njegov pjevački talent, u Supertalent je stigao i Daniel Frkat.

Daniel Frkat je prije nastupa u Supertalentu priznao da ima tremu, ali i da se uvijek tu tremu trudi pretvoriti u pozitivnu energiju.

A ovo je njegova priča.

''Ja sam jako crna ovca u svojoj obitelji, najcrnija ovca koja postoji. Tata mi je sportaš, i brat, ja sam uvijek imao neko malo drugačije razmišljanje od njih. Ja se sjećam da sam se uvijek osjećao malo kao autsajder u svojoj obitelji jer oni ne razumiju skroz taj svijet, ja sam totalno u nekom drugom svijetu'', izjavio je Daniel pa dodao.

Daniel Frkat, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

Daniel Frkat, Supertalent - 2 Foto: Nova TV

''To je onda uvijek bilo malo teško za spojiti, ali tata se uvijek pobrinuo ako imam negdje neku audiciju da me vozi, na Zanzibar ako treba će me voziti. Puno toga sam prošao i nema nikog tko nije stajao iza mene kao moja mama, majke su najjače'', izjavio je Daniel i rasplakao majku koja ga je bodrila u studiju.

Daniel Frkat, Supertalent - 6 Foto: Nova TV

A žiri je bio oduševljen onime što su čuli.

''Predivan vokal, toliko si lijepo to izveo, predivna kontrola. Ja sam to doživjela u svom filmu, mene si odveo u neki super svijet'', rekla je Maja.

''Bez obitelji smo nitko i ništa, bravo mama! Ovo si maestralno zveo, imaš jednu scensku osobnost koja je ležerna, to je osvježenje! N e mogu dočekati da te opet čujem'', poručila je Danielu Martina.

Daniel Frkat, Supertalent - 7 Foto: Nova TV

''Jako mi je drago da si došao večeras ovdje, i vrlo rado bih još slušao kako pjevaš, pokazao si nam da je pjevanje apsolutno tvoje područje'', zaključio je Fabijan.

Daniel Frkat Foto: Nova TV

Daniel Frkat Foto: Nova TV

''Ja bih bio spreman platiti i kartu za tvoj koncert'', bio je komentar Davora Bilmana.