Slažete li se s Martinom Tomčić? Opisala ih je kao ispunjenje sna prosječne hrvatske gledateljice

S izvedbom akrobacije u Supertalent su stigla i dva brata pod imenom Vardanyan Brothers.

Dok su dvojica braće izvodila svoju napetu izvedbu u showu Supertalent, Maja Šuput viknula im je da nisu normalni, a zašto, možete pogledati u našem videu.

Ovo je priča o njima.

''Mi smo braća Vardanyan i dolazimo iz Armenije. Andranik je glavni brat i generator ideja. Naše bratstvo je kao vatra i voda, koja balansira između dobrog i lošeg. Mi se razumijemo bez ijedne riječi i zato ćemo pokazati akrobaciju koju radimo jedini na svijetu. Vježbali smo šest godina ovu akrobaciju. Trebalo nam je puno vremena, fizičke i psihičke snage. Moja žena ne može gledati naš nastup unatoč tomu što i ona radi u cirkusu, ona uvijek kaže da joj je svaki put to strašno gledati. Ja bih to usporedio s pirotehničarom koji traži bombu i svaki put može pogriješiti, ali deminer griješi samo jednom. Mi isto ne smijemo pogriješiti. Život tvog brata je u tvojim rukama'', objasnila su braća prije nego što su izašla na pozornicu showa Supertalent.

Žiri je bio u šoku nakon onoga što je vidio.

''Ovo je bilo ludo i fantastično, ja da sam vam mama svaki bi dobio dva disciplinska šamara od mene, jedna majka da mora gledati svoja dva sina u toj izvedbi to nije humano'', komentirala je Maja u svom stilu.

''Bilo je fascinatno'', zaključio je Bilman.

''Vi ste ispunjenje svakog sna prosječne hrvatske gledateljice i prosječnog hrvatskog gledatelja. Zgodni, utrenirani, šarmantni, ja nemam dileme oko vas, mene ste izuli iz cipela'', zaključila je Martina.

