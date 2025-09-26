Trojac koji je osvojio naša srca i pokazao koliko glazba može povezati obitelj

Još jedan glazbeni trenutak u prvoj emisiji showa Supertalent dočarao je obiteljski bend The Plut Family.
Brat i dvije sestre, pod nazivom The Plut family, u showu Supertalent skupa su pokazali koliko glazba može povezati obitelj.3 vijesti o kojima se priča bloom je njegova preslika Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio ljut zbog curenja Nakon susreta s ocem, princ Harry ponovio riječi koje je govorila i princeza Diana mamin ponos! Lejla Filipović pokazala je zgodne sinove koji su već odrasli momci: ''Moj svijet...''
Galerija 12 12 12 12 12
''Mi smo jako velika obitelj, obitelj nam je jako bitna, obitelj je prva. Tata nas je upisao u glazbenu školu i jednog dana je dobio ideju, e sad ćete vi nešto napraviti. I evo napravili smo Plut Family. Mama jako voli da sviramo i pjevamo. Večeras očekujemo dobru energiju'', najavili su prije nego što su izašli na pozornicu i sve osvojili svojim glasovima i zajedništvom.
The Plut Family, Supertalent - 1 Foto: Nova TV
The Plut Family, Supertalent - 2 Foto: Nova TV
''Dobitna kombinacija, jako ste lijepo ovo izveli'', komentirao je Fabijan.
''Toliko divno zvučite, to je tako lijepo za slušati, bravo'', poručila im je Maja.
The Plut Family, Supertalent - 7 Foto: Nova TV
The Plut Family, Supertalent - 8 Foto: Nova TV
''Teško je ostat ne dirnut i nenemotivan vašim nastupom. Jako ste slatki, imate tu neku simpatičnost'', primijetio je Bilman.
Naravno, ovi složni članovi obitelji, prošli su u daljnje natjecanje.