Kad su Žanamari i majka nogometaša legle na palubu broda, glavni fokus pratitelja bio je jasan

Žanamari Perčić i Renata Lovrinčević Buljan iskoristile su slobodan dan za druženje na jedrilici.

Ljetni ugođaj i kristalno čisto more savršena su kulisa za dobar odmor. Upravo to su si priuštile pjevačica Žanamari Perčić i bivša manekenka i trenerica fitnessa Renata Lovrinčević Buljan, koje su lijepo vrijeme iskoristile za uživanje na jedrilici.

Na društvenim mrežama podijelile su nekoliko kadrova iz svog morskog druženja uz poruku: “Ovo i 5 sati bez mobitela”, naglašavajući koliko je važno isključiti se od svakodnevice i uživati u trenutku.

Galerija 30 30 30 30 30

Žanamari Perčić i Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram

Žanamari Perčić i Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Instagram

Žanamari Perčić i Renata Lovrinčević Buljan - 3 Foto: Instagram

Žanamari Perčić i Renata Lovrinčević Buljan - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Slavila je slobodu i senzualnost, a njezini brakovi i skandali punili su naslovnice

Obje su bile odjevene u crni bikini, a na videu se može vidjeti kako pijaju sunčeve zrake, izmjenjuju smijeh i zabavu, te poziraju opušteno na platformi broda, dok ih okružuje prekrasno tirkizno more.

Njihovo druženje izazvalo je interes njihovih pratitelja koji su ispod videa ostavljali pozitivne komentare.

Žanamari Perčić i Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Žanamari Perčić i Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Žanamari Perčić - 5 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

"Gde si nju čuvala do sada? Pola žena pola ozbiljan spektakl", "Lovrečina je imala sjajan dan", "Kako to da nisam pozvan? I meni treba malo odmora", "O moj Bože", "Dvostruka nevolja", "Boginje", samo je dio komentara ostavljenih na video.

Koliko se Žanamari promijenila od početka svoje karijere, pogledajte OVDJE.

Renata se pridružila viralnom trendu na TikToku, a kako joj je uspjelo, pogledajte OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Gdje je danas prekrasno lice s naslovnica? Napravila je potpuni životni preokret!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Naša influencerica ostvarila luksuznu želju iz svojih snova, pohvalila se fotkama

Pogledaji ovo Celebrity Nakon susreta s ocem, princ Harry ponovio riječi koje je govorila i princeza Diana

Pogledaji ovo Celebrity Ovakvo izdanje ne viđamo često na kraljici! Fotke su obišle svijet