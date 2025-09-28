Ovakvo izdanje ne viđamo često na kraljici! Fotke su obišle svijet

Kraljica Camilla iznenadila je fanove kraljevske obitelji ležernom modnom kombinacijom.

Kraljica Camilla ponovno je dokazala da i članovi kraljevske obitelji ponekad vole odjenuti jednostavniju i udobniju kombinaciju, daleko od raskošnih haljina i elegantnih toaleta koje inače viđamo na službenim događanjima.

Tijekom posjeta Braemar Literary Festivalu u Škotskoj, gdje je kao sugovornik sudjelovao njezin sin Tom Parker Bowles, Camilla je privukla pažnju svojim iznenađujuće ležernim, ali vrlo simpatičnim modnim odabirom.

Kraljica Camilla - 4 Foto: Profimedia

Kraljica Camilla - 5 Foto: Profimedia

Kraljica Camilla - 7 Foto: Profimedia

Umjesto klasičnog kaputa ili kostima, odlučila se za pufastu plavu jaknu, koju je uparila s trapericama ravnog kroja i udobnim tamnoplavim mokasinama. Look je zaokružila elegantnom torbicom u istoj nijansi plave, čime je postigla usklađen i opušten izgled.

Kraljica Camilla - 3 Foto: Profimedia

Annabel Elliot i kraljica Camilla Foto: Profimedia

Kraljica Camilla Foto: Profimedia

Ovaj modni potez mnoge je iznenadio jer se Camilla, kao kraljica supruga, gotovo uvijek pojavljuje u klasičnoj, profinjenoj garderobi. No, ovoga puta odlučila je pokazati opuštenu stranu – savršeno uklopljenu u hladnije škotske krajolike i festivalsku atmosferu.

Njezin osmijeh i vedro raspoloženje dodatno su naglasili koliko se dobro osjeća u jednostavnijem izdanju. Dok je razgovarala s organizatorima i posjetiteljima festivala, jasno se vidjelo da joj prija ovakav ležerniji nastup.

Njezin stajling tako je odjeknuo među obožavateljima i modnim kritičarima kao pravi dokaz da udobnost i elegancija mogu ići ruku pod ruku, čak i u kraljevskom svijetu.

