Holivudsko vjenčanje u Trogiru! Veza glumca i influencerice počela je na Instagramu

Glumac Adam Huber, poznat po ulozi u seriji "Dinastija" i influencerica Rachel Rigler vjenčali su se u Trogiru.
Par, koji se prvi put povezao na Instagramu i zaručio u travnju 2024., otkrio je za PEOPLE da je Hrvatska posebno mjesto za Rigler jer je ondje živjela kao dijete dok je njezin otac radio u inozemstvu za State Department.
Par, koji se prvi put povezao na Instagramu i zaručio u travnju 2024., otkrio je za PEOPLE da je Hrvatska posebno mjesto za Rigler jer je ondje živjela kao dijete dok je njezin otac radio u inozemstvu za State Department.
"Otkako su se odselili, njezina se obitelj nikad nije vratila", izjavio je Huber, na čijem je vjenčanju bilo samo 30 najbližih članova obitelji i prijatelja. "Također volimo odmor u Italiji, a Hrvatska je odmah pored – s boljom hranom i vinom, barem po našem mišljenju."
Adam i Rachel Huber - 2 Foto: Instagram
Adam Huber - 2 Foto: Profimedia
Novopečeni mladenci iskoristili su svoju ceremoniju kao priliku da svojim gostima priušte nezaboravno mediteransko iskustvo ispunjeno razgledavanjem i lokalnom gastronomijom: "Budući da je naša obitelj morala toliko putovati, željeli smo im pružiti pravi europski odmor. Dan na brodu obilazeći dalmatinske otoke, pokazivanje našeg omiljenog mjesta za pizzu u Splitu, prekrasna generalna večera kako bismo proslavili spajanje naših obitelji i jedan mamurni dan na plaži."
@rachelrigler
a beautiful disaster ✨♬ nothings gonna hurt u baby - stvrnaudio
Za svoju ceremoniju unajmili su lokalne organizatore vjenčanja te kreatora sadržaja koji su bilježili sve trenutke jer su željeli dan bez mobitela. Tradicionalnu ceremoniju je vodio mladenkin ujak, a sve su pratili violončelistica i pijanist.
@rachelrigler i’ll always be a daddy’s girl 🥺🤍 #wedding #firstlook #daddydaughter ♬ original sound - Rachel Huber
Rigler, koju na TikToku prati preko 1,2 milijuna ljudi, vjenčanicu za glavni dio je pronašla u jednom butiku u Atlanti, dok je za probnu večeru odjenula sentimentalnu kreaciju - skraćenu verziju vjenčanice koju je njezina baka ručno izradila za majku prije 30 godina.
Par će još neko vrijeme ostati u Hrvatskoj, jer su dio medenog mjeseca odlučili provesti na Hvaru i u Istri, točnije u Rovinju.
@rachelrigler
moments before walking down the aisle ✨🤍👰🏻♀️ (i kicked everyone out of the villa and asked for 5 minutes alone because i was an anxious mess 😅)♬ original sound - ringo
Huber i Rigler upoznali su se na Instagramu, a ubrzo nakon toga glumac je odletio u Savannah, Georgiju, gdje je Rachel tada živjela. Zaručili su se u travnju 2024., kada je Huber zaprosio Rigler ispred rimskog Koloseuma.
Adam Huber - 3 Foto: Profimedia
Adam Huber - 1 Foto: Profimedia
Adam Huber - 4 Foto: Profimedia
38-godišnjak iz Pennsylvanije je najpoznatiji po ulozi Liama Ridleyja u seriji "Dinastija", koju je tumačio pet godina, a za istu je bio nominiran za nagradu Teen Choice Award.
