Holivudsko vjenčanje u Trogiru! Veza glumca i influencerice počela je na Instagramu

Glumac Adam Huber, poznat po ulozi u seriji "Dinastija" i influencerica Rachel Rigler vjenčali su se u Trogiru.

Trogir je proteklih dana bio centar velikog holivudskog vjenčanja! Zvijezda serije "Dinastija" Adam Huber oženio se s beauty influencericom Rachel Rigler u jednom trogirskom hotelu u utorak 23. rujna.

Par, koji se prvi put povezao na Instagramu i zaručio u travnju 2024., otkrio je za PEOPLE da je Hrvatska posebno mjesto za Rigler jer je ondje živjela kao dijete dok je njezin otac radio u inozemstvu za State Department.

"Otkako su se odselili, njezina se obitelj nikad nije vratila", izjavio je Huber, na čijem je vjenčanju bilo samo 30 najbližih članova obitelji i prijatelja. "Također volimo odmor u Italiji, a Hrvatska je odmah pored – s boljom hranom i vinom, barem po našem mišljenju."

Novopečeni mladenci iskoristili su svoju ceremoniju kao priliku da svojim gostima priušte nezaboravno mediteransko iskustvo ispunjeno razgledavanjem i lokalnom gastronomijom: "Budući da je naša obitelj morala toliko putovati, željeli smo im pružiti pravi europski odmor. Dan na brodu obilazeći dalmatinske otoke, pokazivanje našeg omiljenog mjesta za pizzu u Splitu, prekrasna generalna večera kako bismo proslavili spajanje naših obitelji i jedan mamurni dan na plaži."

Za svoju ceremoniju unajmili su lokalne organizatore vjenčanja te kreatora sadržaja koji su bilježili sve trenutke jer su željeli dan bez mobitela. Tradicionalnu ceremoniju je vodio mladenkin ujak, a sve su pratili violončelistica i pijanist.

Rigler, koju na TikToku prati preko 1,2 milijuna ljudi, vjenčanicu za glavni dio je pronašla u jednom butiku u Atlanti, dok je za probnu večeru odjenula sentimentalnu kreaciju - skraćenu verziju vjenčanice koju je njezina baka ručno izradila za majku prije 30 godina.

Par će još neko vrijeme ostati u Hrvatskoj, jer su dio medenog mjeseca odlučili provesti na Hvaru i u Istri, točnije u Rovinju.

@rachelrigler moments before walking down the aisle ✨🤍👰🏻‍♀️ (i kicked everyone out of the villa and asked for 5 minutes alone because i was an anxious mess 😅) ♬ original sound - ringo

Huber i Rigler upoznali su se na Instagramu, a ubrzo nakon toga glumac je odletio u Savannah, Georgiju, gdje je Rachel tada živjela. Zaručili su se u travnju 2024., kada je Huber zaprosio Rigler ispred rimskog Koloseuma.

38-godišnjak iz Pennsylvanije je najpoznatiji po ulozi Liama Ridleyja u seriji "Dinastija", koju je tumačio pet godina, a za istu je bio nominiran za nagradu Teen Choice Award.

