Pretraži
uživa u miru

Gdje je danas prekrasno lice s naslovnica? Napravila je potpuni životni preokret!

Piše E.G., Danas @ 07:31 Zanimljivosti komentari
Amber Valletta Amber Valletta Foto: Afp

Amber Valleta članica je generacije legendarnih supermodela koji su svojom karizmom osvojili modne piste devedesetih.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Svi pobjednici Supertalenta
prikazuje se od 2009.
Pamtite li sve pobjednike Supertalenta? Evo tko je sve kroz godine osvojio srca publike!
Martina Tomčić intervju uoči početka showa Supertalent
''emotivni naboj je snažan...''
Martina Tomčić o tajni dugovječnosti Supertalenta: ''To je preslika svega onog što mi ljudi jesmo...''
Selena Gomez se udala za Bennyja Blanca
nakon dvije godine
Udala se Selena Gomez! Pjevačica zasjala u bajkovitoj vjenčanici
Kako je izgledao nastup u Supertalentu Justusa Reida prije tri godine
prisjetite se nastupa
Sjećate li se kako je počela priča Amerikanca u Hrvatskoj? Sve je krenulo od Supertalenta
Gdje je danas supermodel Amber Valletta?
uživa u miru
Gdje je danas prekrasno lice s naslovnica? Napravila je potpuni životni preokret!
Lejla Filipović pokazala zgodne sinove
mamin ponos!
Lejla Filipović pokazala je zgodne sinove koji su već odrasli momci: ''Moj svijet...''
Tko je bio otac Maje Šuput, Boris Šuput?
bloom je njegova preslika
Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Tko je najpoznatiji harmonikaš u Hrvatskoj Siniša Biško?
rasprodao lisinski
Znate li tko je trenutno najtraženiji harmonikaš u Hrvatskoj?
Pogledajte kako je Željko Kerum proslavio rođendan, torta je tek bila posebna
zbilja originalno!
Pogledajte Kerumovu rođendansku tortu, ovakvu još niste vidjeli!
Novi detalji o zdravlju Halida Bešlića
novi detalji
Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
U Šibeniku jedna osoba ozlijeđena signalnom raketom na vjenčanju
STRAVA NA OBALI
FOTO Užas na svadbi u Dalmaciji! Umrla žena ozlijeđena signalnom raketom
Jedan od najopsežnijih rekonstrukcija u povijesti srpskog pravosuđa: Sudjelovali deseci ljudi
POMAK U ISTRAZI
Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene
Ukrajina objavila kartu preleta drona iz Mađarske: "Čekamo objašnjenje!"
DIPLOMATSKI SUKOB
Ukrajina objavila kartu: "Slijepi Mađari, čekamo objašnjenje!"
show
Tko je bio otac Maje Šuput, Boris Šuput?
bloom je njegova preslika
Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Lejla Filipović pokazala zgodne sinove
mamin ponos!
Lejla Filipović pokazala je zgodne sinove koji su već odrasli momci: ''Moj svijet...''
Tko je najpoznatiji harmonikaš u Hrvatskoj Siniša Biško?
rasprodao lisinski
Znate li tko je trenutno najtraženiji harmonikaš u Hrvatskoj?
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
KRENI ZDRAVO
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
omiljena zimnica
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
zabava
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
Nisu se baš potrudili
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
tech
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
U svega tri godine?
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
sport
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
ČETIRI SU PRAVILA
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
Sergio Francisco progovorio o sukobu sa Lukom Sučićem, izgledno je da nema povratka
Ima interesa
Trener Sociedada progovorio o sukobu sa Sučićem, izgledno je da nema povratka
Kapetan Maribora o Đalovićevom šokantnom potezu: "Imao je izgovore koji nisu primjereni za trenera"
pokušao ga nagovoriti
Kapetan Maribora o Đalovićevom šokantnom potezu: "Imao je izgovore koji nisu primjereni za trenera"
tv
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
Skrivena sudbina: Iza njega je mračna prošlost, a sada moraju naći način da i ovo zataškaju
Skrivena sudbina
Iza njega je mračna prošlost, a sada moraju naći način da i ovo zataškaju
U dobru i zlu: Popularni glumac uživa na domaćoj rijeci - pogledajte najljepše trenutke s odmora
U DOBRU I ZLU
Popularni glumac uživa na domaćoj rijeci - pogledajte najljepše trenutke s odmora
putovanja
Ideja iz francuske kuhinje: Piletina koja se topi u ustima, rastopljeni sir i puno luka
Jednostavno
Ideja iz francuske kuhinje: Recept za piletinu koja se topi u ustima
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
Odluka NO-a
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko street style izdanje u tajicama i ružičastim komadima
TOP IZDANJE
Tajice sa zagrebačke špice koje najbolje izgledaju uz udobne tenisice
Recept za monte šnite
kremasto i fino
Kralj kremastih kolača kojeg uvijek rado spremamo zbog okusa, teksture i lake pripreme
"Sebično je nemati djecu, priroda je ženama dala tu dužnost"
KONTROVERZAN STAV
"Tko će se brinuti za vas jednog dana kad budete stari?": Ali je i sebično nemati djecu
sve
Tko je bio otac Maje Šuput, Boris Šuput?
bloom je njegova preslika
Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Lejla Filipović pokazala zgodne sinove
mamin ponos!
Lejla Filipović pokazala je zgodne sinove koji su već odrasli momci: ''Moj svijet...''
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
ČETIRI SU PRAVILA
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene