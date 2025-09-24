Gdje je danas prekrasno lice s naslovnica? Napravila je potpuni životni preokret!

Amber Valleta članica je generacije legendarnih supermodela koji su svojom karizmom osvojili modne piste devedesetih.

Modnim pistama diljem svijeta prošeću se tisuće manekenki, no za samo manji broj njih može se reći kako su istinski supermodeli čija je karizma osvajala sve kada god bi prolazile. Jedna od njih je bila i Amber Valletta, koja je devedesetih i početkom 2000-ih uspješno balansirala između modnih pisti i glumačkih rola.

Iako je rođena u Phoenixu (Arizona), ova 51-godišnjakinja je odrasla u Tulsi u Oklahomi. Potjecala je iz obične, radničke obitelji i kao djevojčica nije ni slutila da će jednoga dana postati jedno od najpoznatijih lica modne industrije.

Već s 15 godina, majka ju je upisala u školu za manekene u lokalnoj agenciji. Vrlo brzo njezina prirodna ljepota i gracioznost privukle su pažnju skautova iz New Yorka i Europe. Krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, Amber se preselila u New York i potpisala ugovor s prestižnom agencijom. U rekordnom roku pojavila se na naslovnicama modnih magazina poput Voguea i Elle, a njezina karijera eksplodirala je kada je postala zaštitno lice luksuznih brendova.

Valletta je bila dio generacije supermodela zajedno s Christy Turlington, Naomi Campbell, Lindom Evangelistom i Cindy Crawford. U to vrijeme modna industrija vrvjela je glamuroznim zabavama i ekstravagantnim revijama, a Amber je bila u samom centru. Družila se s mnogim kolegicama supermodelina, no posebno bliska je bila sa Shalom Harlow, s kojom je dijelila često pistu i naslovnice. Njihovo prijateljstvo postalo je poznato i izvan modnih krugova.

Međutim, kao i mnogi modeli 90-ih, Amber je proživjela burne trenutke iza kulisa. Sama je u intervjuima priznala da je vrlo mlada počela eksperimentirati s drogama, što je gotovo ugrozilo njezinu karijeru. Godinama kasnije javno je govorila o svojim problemima s ovisnošću i rehabilitaciji, želeći time upozoriti mlade modele na opasnosti industrije.

Unatoč izazovima, njezina profesionalnost i karizma održali su je na vrhu modne scene. Nosila je revije za najveća imena modne industrije: Versace, Chanel, Valentino, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Calvin Klein i Yves Saint Laurent. Posebno se pamti njezin nastup na revijama Giannija Versacea, gdje je zajedno s ostalim supermodelima postala simbol cijele jedne ere mode.

Sredinom devedesetih Amber je počela istraživati i svijet glume. Njezina prva veća uloga bila je u filmu "Drop Back Ten" (2000.), a publika ju je zapamtila i u uspješnom romantičnom hitu "Hitch" uz Willa Smitha. Kasnije se pojavila i u filmovima "Transporter 2", "Premonition" i "Gamer", a na televiziji se istaknula u seriji "Revenge", gdje je glumila glamuroznu ali intrigantnu Lydiju Davis.

Dvaput je bila udana, a s odbojkaškim olimpijcem Chipom McCawom ima sina koji danas ima 25 godina. Danas živi u Los Angelesu, gdje balansira između karijere, obitelji i humanitarnog rada. Aktivna je u kampanjama za zaštitu okoliša i promovira održivu modu, ističući važnost etičkog pristupa modnoj industriji. Time je pokazala da supermodeli 90-ih nisu samo lice na naslovnici, već i glas koji može pokrenuti promjene.

