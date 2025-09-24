Slovila je kao jedna od najljepših žena u regiji, ali su je operacije potpuno izmijenile

Stanija se proslavila u ''Survivoru'', a imali smo je priliku gledati i u ''Farmi'' te u ''Zadruzi''.

Beograd je sinoć bio u znaku druženja poznatih, a u jednom poznatom restoranu pojavila se i reality zvijezda Stanija Dobrojević. Kao i uvijek, pobrinula se da se o njezinu izdanju priča.

Stanija se na događanju pojavila u potpuno bijeloj kombinaciji. Uski korzet naglasio je njezinu figuru, dok je bujni dekolte bio u prvom planu.

Stanija se proslavila još početkom 2000-ih, kada je ušla u reality svijet i sudjelovala u popularnim showovima poput ''Survivora'', gdje ju je publika upoznala kao prirodnu ljepoticu. Kasnije smo je mogli gledati i u brojnim regionalnim reality projektima, u kojima je slovila kao jedna od najljepših žena u regiji.

Međutim, sve više se podvrgavala estetskim operacijama, zbog čega mnogi danas komentiraju kako je njezin izgled znatno promijenjen i da je postala gotovo neprepoznatljiva.

Stanija je rođena u Virovitici, a danas živi na relaciji Srbija – Amerika, dok dio godine provodi u Miamiju. Ima 40 godina, a na Instagramu je prati više od 2 milijuna ljudi, što je čini jednom od najpraćenijih regionalnih zvijezda.

Na društvenim mrežama često dijeli detalje iz svakodnevice, a poznato je i da je njezin život već godinama posvećen zdravom načinu života, treninzima i pravilnoj prehrani.

Nedavno je na Instagramu najavila i vlastitu kolekciju odjeće, čime je jasno dala do znanja da planira širiti svoj brend i izvan reality svijeta.

