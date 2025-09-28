Nakon susreta s ocem, princ Harry ponovio riječi koje je govorila i princeza Diana

Princ Harry naljutio se na dvorske savjetnike koji, prema njegovim tvrdnjama, pokušavaju sabotirati pomirbu s ocem kraljem Charlesom.

Princ Harry početkom rujna je stigao u svoj najduži posjet Ujedinjenom Kraljevstvu u protekle tri godine, a jedan od vrlo značajnih susreta dogodio se s njegovim ocem, kraljem Charlesom. Ovo je bilo prvi put od veljače 2024. i kraljeve dijagnoze da boluje od raka kako su se susreli u četiri oka.

Nakon susreta u medijima su objavljeni detalji sastanka dugog 53 minute, što je 41-godišnjeg Harryja nagnalo da ponovno upire prstom u "muškarce u sivim odijelima" iz Buckhinghamske palače, optužujući ih da pokušavaju sabotirati njegovo pomirenje s kraljem.

Princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry - 4 Foto: Profimedia

Princ Harry Foto: Profimedia

Iako je sam razgovor proveden u ugodnom tonu i međusobnom darivanju, uz dogovor kako odbjegli Charlesov sin može sudjelovati na više javnih događanja, ali ne kao aktivni predstavnik kraljevske obitelji, izvori bliski britanskom vladaru su nekoliko sati nakon susreta putem medija poručili kako Harryju neće biti dopušten povratak u obliku "napola unutra, napola van" člana obitelji.

Ovo je naljutilo Harryja, koji se obrušio na dvorske savjetnike, koristeći istu frazu koju je koristila i njegova pokojna majka princeza Diana - muškarci u sivim odijelima, za koje oboje tvrde da su ih potkopavali.

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Vjeruje se da je Harry bijesan jer smatra da određeni neimenovani službenici Palače provode koordiniranu kampanju s ciljem da unište njegove pokušaje zbližavanja s ocem, tako što medijima daju negativne informacije.

"Odnosi između vojvode i Njegovog Veličanstva Kralja stvar su samo njih dvojice", izjavio je izvor blizak Harryju za nedjeljno izdanje Daily Maila.

Harry se već dugo obrušava na visoke dvorske službenike za koje tvrdi da stoje iza negativnih priča o njemu i Meghan Markle. Još u svojoj biografiji "Rezerva" spomenuo je tajanstvenu trojku koju je nazvao Pčela, Osa i Muha, koji su, prema njegovim tvrdnjama, vodili napete pregovore oko odstupanja s kraljevskih dužnosti prije pet godina.

Meghan Markle, princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 11 Foto: Afp

Princ Harry - 5 Foto: Profimedia

"Život sam proveo noseći se s dvorjanima, desecima njih, ali sada sam se uglavnom suočavao samo s trojicom – sredovječnim bijelim muškarcima koji su uspjeli konsolidirati moć kroz niz smionih makijavelističkih poteza", stoji u njegovoj knjizi, što je mnoge podsjetilo na Dianine riječi, koja je dvorjane koji su brifirali protiv nje tijekom raspada braka s Charlesom također nazivala "muškarcima u sivim odijelima".

Nakon intervjua s Oprah Winfrey, dokumentarca "Harry & Meghan" i knjige "Rezerva", kraljevska obitelj je izgubila povjerenje u Harryja, a mediji su pisali kako kralj i princ William nisu htjeli razgovarati s njim kako njegova strana ne bi otkrila detalje razgovora u novim intervjuima ili knjigama.

Sprovod princa Philipa - 4 Foto: Profimedia

Princ Harry, kralj Charles Foto: Profimedia

Zatopljenje odnosa započelo je nakon što je Harry izgubio sudski spor protiv britanske vlade i Ministarstva unutarnjih poslova zbog gubitka statusa međunarodno štićene osobe jer više nije aktivni član kraljevske obitelji. Istodobno, Harryjevi suradnici navodno rade prema cilju da kralj podrži veteranske igre Invictus 2027. u Birminghamu tako da se pojavi s Harryjem na nekom od sportskih događaja.

