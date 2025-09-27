Naša influencerica ostvarila luksuznu želju iz svojih snova, pohvalila se fotkama

Meri Goldašić na Instagramu se pohvalila velikim novostima u svom životu.

Naša influencerica Meri Goldašić na društvenim se mrežama pohvalila velikim vijestima.

Naime, kupila je automobil.

''Ovom objavom službeno proglašavam kraj potrage za autom. Moj prvi ikad, automobil iz snova'', napisala je na Instagram, a zatim pokazala skupocjenu jurilicu.

Riječ je o autu marke Mercedes-Benz, a njezini vjerni obožavatelji objavu su joj zatrpali brojnim čestitkama.

Novi automobil Meri Goldašić Foto: Instagram

''Koliko se razumijem, mogu samo reći da je boja fantastična'', ''Woooow, koja pila. Čestitke Meri, zaslužila si'', ''Nek' te lijepo služi'', ''Bravo ženo'', ''Neka je sa srećom ljepoto'', ''Kakav gas'', ''Bravo za sve i velike i male pobjede i ostvarene snove'', ''Čestitam draga Meri'', ''Ma kakva gospođetina. Želim ti tisuće pređenih kilometara u zdravlju i veselju'', ''Stvarno dobar, a boja tek'', ''Auto je zvijer, baš kao i ti'', ''Ikono'', dio je komentara na Instagramu.

Meri je nedavno je raspametila pratitelje u haljini s opasno dubokim izrezom. Izdanje pogledajte OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Nedavno je s obitelji vikendicu na moru, a na Instagramu je objavila nekoliko fotografija. Više o tome pročitajte OVDJE.

Meri Goldašić - 1 Foto: Instagram

Meri Goldašić - 4 Foto: Instagram

