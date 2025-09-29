Intimni trenuci! Boris Rogoznica pohvalio se da uživa u zagrljaju nepoznate djevojke

Boris Rogoznica zaintrigirao je pratitelje na društvenim mrežama novom fotografijom s nepoznatom ženom.

Poznati glazbenik Boris Rogoznica iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavom fotografije koja je odmah privukla pažnju javnosti.

Na njoj pozira na šumskoj stazi u opuštenom, sportskom izdanju, dok ga u zagrljaju drži misteriozna brineta.

Objava je, očekivano, izazvala brojne reakcije i nagađanja tko bi mogla biti djevojka koja mu je ukrala pažnju i srce. S obzirom na to da Boris nije otkrio identitet svoje pratnje, obožavateljima i javnosti ostaje samo nagađati.

Boris Rogoznica - 2 Foto: Instagram

Boris Rogoznica - 4 Foto: Instagram

S njom je fotografiju objavio i ovog ljeta. Pogledajte ju OVDJE.

Podsjetimo, Boris je bio u braku s voditeljicom Doris Pinčić Guberović, a rastali su se 2020. godine.

Boris Rogoznica - 2 Foto: Boris Rogoznica/Instagram

Boris Rogoznica - 3 Foto: Boris Rogoznica/Instagram

Je li sada konačno pronašao novu ljubav, glazbenik još nije to javno potvrdio.

