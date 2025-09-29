Fatalna plavuša sve je zbunila objavom novih fotografija sa suprugom Blanke Vlašić

Charlotte Van Looy objavila nove fotografije s Rubenom Van Guchtom s ljetovanja u Pugliji.

Fatalna plavuša koju već mjesecima povezuju sa suprugom Blanke Vlašić, Charlotte van Looy, iznenadila je pratitelje objavivši nove fotografije s Rubenom Van Guchtom.

Prije nekoliko tjedana Charlotte je Rubena prestala pratiti na Instagramu, pa su se svi zapitali što to znači, no novom objavom dala je naslutiti da su i dalje u bliskim odnosima.

Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Prsten nije skinuo ni tada! Plavuša koju povezuju s mužem Blanke Vlašić šokirala novim fotkama

On je pak ovih dana objavio fotografiju bez vjenčanog prstena što su brojni odmah primijetili. No, nove fotografije opet su sve zbunile.

Naime, par je bio na romantičnom putovanju u Italiji.

''Ljeto u Pugliji. Dvanaest bodova, momci. Dvanaest bodova. Jesen/zima u Belgiji: diskvalificirani", napisala je Charlotte uz niz fotografija s Rubenom.

Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

S njima su na odmoru bili i roditelji.

Podsjetimo, njihov bračni skandal počeo je još u hotelskoj sobi, a više o tome pročitajte OVDJE.

Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Suprug naše proslavljene atletičarke natjecat će se u MasterChefu, sve je podijelio na Instagramu. Više detalja saznajte OVDJE.

