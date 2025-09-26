Je li ovo najslađi mađioničar kojeg ste ikad vidjeli?

Desetogodišnji mađioničar Leo Tuđen, svojim je trikovima očarao žiri i publiku u prvoj emisiji showa Supertalent.
Već u prvoj emisiji nove sezone Supertalenta gledatelje je oduševio najmlađi mađioničar - desetogodišnji Leo Tuđen. Sa samo deset godina stao je pred žiri i publiku s velikim samopouzdanjem, a njegov nastup nije ostavio nikoga ravnodušnim.
''Kad budem nastupao u Las Vegasu, sjetit ću se Supertalenta jer mi je to prvi moj nastup u životu. Svi su mi baš dobri, ali s Fabijanom bi se najviše družio jer mi je nekako najsimpatičniji. Očekujem da se svi iznenade i da nikome nije jasno kako sam to napravio'', rekao je Leo prije nego što je stao na pozornicu showa Supertalent.
Leo Tuđen, Supertalent - 8 Foto: Nova TV
Leo Tuđen, Supertalent - 7 Foto: Nova TV
''Ta tvoja mirnoća, to koliko si ti kul, nonšalantno komuniciraš, ta tvoja osobnost'', hvalio ga je Fabijan nakon što je odradio svoj trik.
''Sviđa mi se kako si ti to isprezentirao, prekrasno si se obukao i trik ti je uspio'', rekla mu je Maja.
Leo Tuđen, Supertalent - 7 Foto: Nova TV
''Čisto tvoje mađioničarstvo, nije bilo nikakve manipulacije'', primijetila je Martina.
''Ti ćeš biti još i veći mađioničar nego što si sad'', siguran je Davor Bilman.