Pretraži
Čestitke!

Naša pjevačica podijelila je prekrasnu vijest: "Jedan od najljepših dana mog života"

Piše E.G., Danas @ 19:52 Celebrity komentari
Marcela Oroši Marcela Oroši Foto: Instagram

Natjecateljica devete sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" Marcela Oroši udala se za dugogodišnjeg partnera Frana.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Daniel Frkat u prvoj emisiji showa Supertalent
''majke su...''
Kako je ovaj kandidat iz Supertalenta uspio rasplakati majku koja je bila u studiju?
Leo Tuđen u prvoj emisiji showa Supertalent
smiješi mu se las vegas!
Je li ovo najslađi mađioničar kojeg ste ikad vidjeli?
Anica Perić u prvoj emisiji showa Supertalent
već je zaiskrilo!
Prva emisija, prve trzavice između Bilmana i Martine: ''Davore, molim te!''
Maja Šuput u prvoj epizodi Supertalenta
dali su si oduška
Što kažete na futurističku Maju Šuput? ''Ona je kao jež, na sve strane strši''
Udala se Marcela Oroši
Čestitke!
Naša pjevačica podijelila je prekrasnu vijest: "Jedan od najljepših dana mog života"
Tko je bio otac Maje Šuput, Boris Šuput?
bloom je njegova preslika
Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Lejla Filipović pokazala zgodne sinove
mamin ponos!
Lejla Filipović pokazala je zgodne sinove koji su već odrasli momci: ''Moj svijet...''
Princ Harry ljut zbog curenja sadržaja sastanka s kraljem Charlesom
ljut zbog curenja
Nakon susreta s ocem, princ Harry ponovio riječi koje je govorila i princeza Diana
Tko je najpoznatiji harmonikaš u Hrvatskoj Siniša Biško?
rasprodao lisinski
Znate li tko je trenutno najtraženiji harmonikaš u Hrvatskoj?
Marco Cuccurin otkrio po čemu se pamtiti ovo ljeto.
''Treba li nam više?''
Naš influencer otkrio po čemu će pamtiti ljeto: ''Ranije si tako nešto nismo mogli priuštiti...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Šestero djece preminulo u bolnici u Rumunjskoj
NA ISTOKU RUMUNJSKE
Užas u bolnici! Umrlo šestero djece, sumnja se na infekciju: "Mislila sam da je to najsterilniji odjel"
Jedan od najopsežnijih rekonstrukcija u povijesti srpskog pravosuđa: Sudjelovali deseci ljudi
POMAK U ISTRAZI
Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene
Talijanska policija nedaleko od Rima otkrila veliku ilegalnu tvornicu cigareta
UTAJILI MILIJUNE EURA
Ispod skrivenog podzemnog ulaza otkrivena najveća ilegalna tvornica cigareta u susjedstvu
show
Tko je bio otac Maje Šuput, Boris Šuput?
bloom je njegova preslika
Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Princ Harry ljut zbog curenja sadržaja sastanka s kraljem Charlesom
ljut zbog curenja
Nakon susreta s ocem, princ Harry ponovio riječi koje je govorila i princeza Diana
Lejla Filipović pokazala zgodne sinove
mamin ponos!
Lejla Filipović pokazala je zgodne sinove koji su već odrasli momci: ''Moj svijet...''
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
omiljena zimnica
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
KRENI ZDRAVO
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
zabava
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
Nisu se baš potrudili
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
tech
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Poznato tko je poslao poruku
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Znanost ima problem: Umjetna inteligencija stvara stotine “novih” studija koje zapravo nisu ništa novo
Praksa koja treba prestati
Znanost ima problem: Umjetna inteligencija stvara stotine “novih” studija koje zapravo nisu ništa novo
U moru otkrivena nova vrsta životinja: "Nezaboravno je bilo kad sam je prvi put vidio"
Neobična pojava
U moru otkrivena nova vrsta životinja: "Nezaboravno je bilo kad sam je prvi put vidio"
sport
SuperSport HNL: Dinamo pobijedio Slaven Belupo 4:1 u 8. kolu
Poker golova
Modri stroj nastavlja mljeti: Slaven Belupo nastradao na Maksimiru
Kovač i glasnogovornica nisu znali da su mikrofoni uključeni, njihov razgovor postao viralan
totalni hit
Kovač i glasnogovornica nisu znali da su mikrofoni uključeni, njihov razgovor postao viralan
Kapetan Maribora o Đalovićevom šokantnom potezu: "Imao je izgovore koji nisu primjereni za trenera"
pokušao ga nagovoriti
Kapetan Maribora o Đalovićevom šokantnom potezu: "Imao je izgovore koji nisu primjereni za trenera"
tv
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Ana Jurić
NEUGODNA SITUACIJA!
Anin nastup dugo ćemo pamtiti, a Martina vjerojatno još dulje! Što mislite o njezinom ponašanju?
U dobru i zlu: Popularni glumac uživa na domaćoj rijeci - pogledajte najljepše trenutke s odmora
U DOBRU I ZLU
Popularni glumac uživa na domaćoj rijeci - pogledajte najljepše trenutke s odmora
putovanja
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
Ideja iz francuske kuhinje: Piletina koja se topi u ustima, rastopljeni sir i puno luka
Jednostavno
Ideja iz francuske kuhinje: Recept za piletinu koja se topi u ustima
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
novac
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Stvara lijepe stvari
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
lifestyle
Street style u 'golim' trapericama sa zagrebačke špice
ODVAŽNO!
Šetnja centrom Zagreba u "golim" trapericama koje su rezervirane (samo) za hrabrije dame
Recept za monte šnite
kremasto i fino
Kralj kremastih kolača kojeg uvijek rado spremamo zbog okusa, teksture i lake pripreme
Ivana Kekin u poderanim trapericama i tenisicama
I BIJELE TENISICE
Ivana Kekin: Poderane traperice i "muški" sako za izdanje koje osvaja ležernošću
sve
Tko je bio otac Maje Šuput, Boris Šuput?
bloom je njegova preslika
Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Princ Harry ljut zbog curenja sadržaja sastanka s kraljem Charlesom
ljut zbog curenja
Nakon susreta s ocem, princ Harry ponovio riječi koje je govorila i princeza Diana
Lejla Filipović pokazala zgodne sinove
mamin ponos!
Lejla Filipović pokazala je zgodne sinove koji su već odrasli momci: ''Moj svijet...''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene