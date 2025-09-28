Naša pjevačica podijelila je prekrasnu vijest: "Jedan od najljepših dana mog života"

Natjecateljica devete sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" Marcela Oroši udala se za dugogodišnjeg partnera Frana.

Marcela Oroši, pjevačica i natjecateljica devete sezone našeg showa "Tvoj lice zvuči poznato", izrekla je sudbonosno da svojem dugogodišnjem partneru Franu. Pjevačica je vijest otkrila na Instagramu, objavivši fotografije s vjenčanja.

32-godišnja Crikveničanka, koja nas je očarala imitacijama Doris Dragović i Vesne Zmijanac, zasjala je u vjenčanici bez naramenica i s čipkastim rukavima, te je raspustila kosu i pokazala svoju valovitu kosu.

"Fran, za mene si oduvijek bio moj "zauvijek", ali sada je to i službeno. Ne bi bilo fer da kažem da je ovo bio najljepši dan u mom životu, jer sam blagoslovljena i sretna što sam već doživjela toliko predivnih dana. Ali mogu reći da je 26.9.2025. bio sigurno jedan od najposebnijih i najljepših dana mog života. Udala sam se za svog buddyja, okružena najdražim ljudima na svijetu", napisala je na Instagramu u opisu fotografija.

Jednom prilikom za IN magazin otkrila je detalje prosidbe.





"Bile su stvarno posebne. Ja sam iz Crikvenice, s mora, dragi mi ima barku, tako da smo otišli u našu najdražu uvalicu, kupali smo se i on je odglumio da je izronio s dna prsten i onda me zaprosio", ispričala je Marcela, pokazavši zaručnički prsten.

Marcela je živjela 11 godina u Nizozemskoj, a zašto se vratila, otkrijte OVDJE.

