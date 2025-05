Kandidatkinja našeg showa otkrila nam je detalje romantične prosidbe!

Glamurozni crveni tepih Story Hall of Famea u utorak je okupio domaće i regionalne zvijezde. Njime su prošetali Sergej Četković, Maja Šuput, Indira, Senidah, Momčilo Otašević i drugi. Dress code je bio ''dijamanti su vječni'' pa su se iz ormara izvukli najblještaviji outfiti. Showbizz priče s crvenog tepiha donosi naš Davor Garić za IN magazin.

Dijamanti su vječni, bila je tema spomenutog partyja, a koliko ih Maja Šuput ima doma.

''Pa najbolje da ti kažem pa da si prizovem lopove! Evo, jedva sam čekala Gariću! Nemam ništa, ja sam pokradena! Sve što na meni vidite je bižuterija'', odgovorila je Mja Šuput na ovo pitanje.

Marcela Oroši ipak je priznala da ima jedan sa sobom.



''Jako je mali i diskretni i tu je sa mnom! Tu je, to je zapravo zaručnički prsten'', rekla je te otkrila kako su izgledale njezine zaruke.



''Bile su stvarno posebne. Ja sam iz Crikvenice, s mora, dragi mi ima barku, tako da smo otišli u našu najdražu uvalicu, kupali smo se i on je odglumio da je izronio s dna prsten i onda me zaprosio'', ispričala je Marcela.

Što se tiče dijamanata, Indira Levak ima svoje mišljenje.

''Meni ta krilatica ne drži vodu - dijamanti su vječni - nego suhomesnati proizvodi su vječni, čovječe. Šta si ti poludio!? Kulen i sve ostalo je vječno! A ovo dijamanti...ma kaj to... Šta će mi dijamanti?! Šta će meni dijamanti!'', našalila se.



Momčilo Otašević dobio je nagradu za najboljeg glumca. Što je potrebno da glumac bude najbolji?

''Ja stvarno nemam pojma, ali otprilike, uvijek je glavno dati sve od sebe, jer kad daš sve od sebe, onda nemaš za čim žaliti. Pa je li to dobro ili nije neka drugi sude, ali samo da ja dam sve od sebe i onda sam ja miran'', zaključio je Momčilo-

Sergej Ćetković dobio je nagradu za najveću regionalnu zvijezdu.

Koliko mu znače nagrade u odnosu na vrisak publike na njegovim koncertima?

''Svaka nagrada znači i obvezuje, ali najveća je nagrada imati ovakvu publiku kakvu ja imam u Hrvatskoj, a ono na čemu već par mjeseci radimo je moj veliki koncert za moj 50. rođendan u zagrebačkoj areni.

Straši li ga ta okrugla brojka?

''Ne razmišljam o tome, ali vjerojanto kada budem dobio tortu sa svjećicama, onda će biti malo ''Aha, šta sad?!'', priznaje.

Momčilu je najdraža uloga ona oca, kakav je tata?

''Ja se trudim bit dobar, ali ja sam prvi put otac. Kako uče djeca kako živjeti, tako i ja učim kako biti otac! Trudim se i nadam se da će to izaći na dobro, ako dajem svoj maksimum, a dajem'', kaže.



Senidah je dobila nagradu za ikonu stila.

''Volim se izraziti s gardeobom, ovisi kako se osjećam, gdje idem, što želim pokazati ljudima, u kakvom sam ja moodu večeras!'', govori Senidah.



Meri Goldašić pripala je nagrada za influencercu godine. U današnje doba to je itekako važna nagrada.

''Konkurencija je velika i snažna! Uvijek sam bila otvorena knjiga i nekako mi je lakše kroz život ići s tim olakšanjem da sam sve rekla i napravila, nego da idem s nekakvim grčem da ne znaju ljudi ovo ili ono'', govori Meri.

